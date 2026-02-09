Siete centros educativos de la provincia de Sevilla permanecerán cerrados por las consecuencias del temporal

El CEIP Peña Luenga, en El Castillo de las Guardas, uno de los centros afectados por el cierre.

El temporal que ha azotado Andalucía durante los últimos días sigue dejando consecuencias en numerosas áreas, entre ellas la provincia de Sevilla. Por motivos de seguridad, daños en las instalaciones y dificultades de acceso, hasta siete colegios e institutos permanecerán cerrados durante la jornada del martes 10 de febrero.

La medida afecta a varios centros educativos de primaria repartidos en diferentes municipios. Entre ellos se encuentra el CEIP Andalucía Francisco Soria, en Algámitas; el CEIP El Valle, en Écija; el CEIP Peña Luenga, en El Castillo de las Guardas y CEIP Alpesa en Villaverde del Río.

Por su parte, el IES Virgen del Rosario, en Benacazón, también permanecerá cerrado. En la misma línea, las Escuelas Infantiles La Milagrosa y Nuestra Señora de Valme, ambas en Dos Hermanas, no impartirán clase presencial.

En todos estos centros se mantendrá la docencia de manera telemática, siguiendo los protocolos establecidos en los proyectos educativos de cada institución.

Las autoridades educativas han señalado que el resto de colegios e institutos de Sevilla retomará la actividad presencial con normalidad, salvo nuevas indicaciones de protección civil.

El cierre preventivo responde a los efectos del temporal, que ha provocado cortes en carreteras, evacuaciones puntuales y daños en infraestructuras escolares en distintas localidades andaluzas.

La recomendación oficial a las familias y al personal docente es extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas.