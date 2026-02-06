El Ayuntamiento mantiene la externalización de la limpieza y los sindicatos "se levantan de la mesa" tras pedir la reunión

El Gobierno municipal ha tenido una reunión la mañana de este viernes con el comité de empresas después de que este "pidiese una reunión" para abordar la externalización del servicio de limpieza de los colegios públicos de Sevilla.

Un encuentro que ha acabado con estos últimos "levantándose de la mesa", según ha indicado el portavoz del Ayuntamiento y delegado de Hacienda, Juan Bueno.

Durante una rueda de prensa posterior a la celebración de la Junta de Gobierno Local, el edil ha dado a conocer que este viernes ha tenido lugar una reunión con los sindicatos a petición de estos.

En palabras de Bueno, después de informarles de que la medida iba a salir adelante, "los sindicatos se han levantado".

Una vez más, el portavoz ha subrayado que "no se va a perder empleo público" y ha recordado que "a lo largo de este 2026 se van a contratar a 106 personas más".

"No sé eso de quién se lo ha inventado, qué sindicatos y personas van diciendo que vamos a despedir a gente. Nadie va a ser despedido", ha subrayado el portavoz.

No obstante, por parte del comité, consideran que hay "falta de voluntad para dialogar" por parte del equipo del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y tachan la reunión de este viernes de "paripé".

Los representantes del comité de empresa han señalado que la reunión "ha saltado por los aires" al transmitir el Consistorio que "la decisión está tomada, y que tal como dijo el alcalde, lo que no funciona se quita".

Ante esto, los sindicatos han replicado que "lo que no funciona, se arregla" y han confirmado que se va a mantener la manifestación convocada para el próximo 19 de febrero en protesta por la medida.

"Escrache" a dos delegados

La reunión llega justo una semana después de que tuviese lugar un "escrache" hacia dos delegados del Ayuntamiento a las puertas de este.

Un grupo de supuestos trabajadores de la limpieza siguieron con pancartas a Blanca Gastalver, titular de Educación en el Consistorio, y a Ignacio Flores, responsable del área de Recursos Humanos. Tras estos hechos, ambos ediles presentaron una denuncia ante la Fiscalía.

Cabe destacar que el pasado fin de semana tuvieron lugar una serie de "boicots" a determinados colegios de la ciudad.

Según indicó el Consistorio a EL ESPAÑOL de Sevilla, responsables de los centros educativos dependientes del Gobierno municipal avisaron de que había silicona en las cerraduras y que se había taponado una cazoleta en una de sus cubiertas.