Tecnología y realismo clínico: así será el nuevo hospital sin pacientes que impulsa la CEU Fernando III

El Hospital de Simulación de la Universidad CEU Fernando III (CEU UF3) avanza a buen ritmo y ya se ha ejecutado el 33% de la edificación del que será uno de los proyectos formativos más innovadores de la institución.

Un espacio diseñado para transformar la formación de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida a través de una experiencia práctica, inmersiva y de alta calidad.

Recientemente, el rector de la CEU UF3, José Alberto Parejo Gámir; el vicepresidente de la Fundación Universitaria Fernando III El Santo y de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, Juan Jurado Ballesta; el adjunto al director general de CEU Andalucía, Juan Álvarez Morales; el gerente de la CEU UF3, Antonio Cañas Fuentes; y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y la Vida, Felipe Martínez Alcalá, junto a otros miembros del equipo directivo, visitaron las obras para conocer de primera mano el estado de los trabajos y los avances del proyecto.

Así, está previsto que las obras del edificio -que se ubica en el propio campus universitario- finalicen para el inicio del curso 2026/2027, con una inversión total de 15 millones de euros.

El hospital contará con una superficie cercana a los 4.000 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas, y estará equipado con tecnología de vanguardia para la simulación clínica avanzada.

El nuevo espacio dispondrá de salas de admisión, espera, triaje, urgencias, quirófano, UCI, partos, pediatría, consultas hospitalarias y domiciliarias, anatomía virtual, salas de disección, así como laboratorios de fisiología, bioquímica, biología celular y molecular e investigación.

Además, los estudiantes podrán practicar técnicas como punciones, intubaciones, drenajes, monitorización anestésica o electrocardiografía, entre otras.

Todas las estancias contarán con salas de debriefing anexas, que permitirán a los alumnos observar las prácticas en tiempo real —a través de cristal o pantallas— y analizar posteriormente, junto al docente, los aciertos y errores cometidos.

Este sistema facilita una revisión exhaustiva de cada proceso y un aprendizaje dinámico y reflexivo. A partir de septiembre de 2026, el Hospital de Simulación podrá comenzar a recibir a los primeros estudiantes para la realización de prácticas adaptadas a cada curso académico.

El objetivo es común: permitirles enfrentarse a situaciones clínicas complejas similares a las que encontrarán en la práctica real, siempre en un entorno seguro, tutorizado y sin riesgo para el paciente.

Como destaca el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y de la Vida, Felipe Martínez Alcalá, "la simulación permite al estudiante enfrentarse a situaciones clínicas complejas en un entorno seguro, desarrollando capacidades prácticas y de toma de decisiones muy valoradas tanto en la práctica médica como por los tutores de residencia. Esto les proporciona mayor soltura, autonomía y capacidad resolutiva de cara al sistema MIR".

Competencias transversales y proyección profesional

El hospital de simulación permitirá, además, trabajar competencias transversales clave como la comunicación con pacientes y familiares, la relación con los medios de comunicación, la gestión de pacientes conflictivos, el manejo del estrés y el liderazgo clínico.

Todo ello con el objetivo de preparar a los alumnos para entornos reales y exigentes. En palabras de Martínez Alcalá, "contar con experiencia documentada en simulación avanzada supone un elemento claramente diferenciador en el currículum médico, tanto a nivel

nacional como internacional. Los residentes con este bagaje suelen adaptarse antes al entorno clínico y asumir responsabilidades con mayor seguridad, lo que puede ser decisivo para su futuro profesional".

Al mismo tiempo, la CEU UF3 ha reforzado su red de colaboraciones con hospitales y entidades del ámbito sanitario y sociosanitario, como Vithas, San Juan de Dios o Viamed, además de centros deportivos, psicológicos y geriátricos, para ofrecer a los alumnos una formación práctica real acompañada en todo momento por profesionales expertos.

Con este proyecto, la Universidad CEU Fernando III reafirma su compromiso con una formación sanitaria de excelencia, innovadora y alineada con las demandas reales del sistema de salud.