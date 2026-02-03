Los sindicatos convocan una manifestación el 19 de febrero contra la externalización de la limpieza de los colegios

La reunión del comité de empresa de los trabajadores del Ayuntamiento. CCOO

La guerra por la externalización de la limpieza de los colegios de Sevilla no cesa. Representantes de más de 10.000 trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento y de sus empresas municipales continúan mostrando su rechazo a la decisión del Consistorio y han anunciado una manifestación.

La posición conjunta se ha dado a conocer tras una reunión celebrada este martes en el centro cívico Entreparques, en la que han participado los sindicatos presentes en el comité de empresa del Consistorio y de entidades municipales como Emvisesa, Emasesa, la Gerencia de Urbanismo, Lipasam, Tussam, el Real Alcázar y el Instituto Municipal de Deportes.

Durante el encuentro se ha informado del estado del conflicto con el Gobierno municipal y se ha anunciado la convocatoria de una manifestación para el próximo 19 de febrero.

La protesta está dirigida contra el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, a quien los representantes sindicales piden que reconsidere la decisión de externalizar servicios como la limpieza de los centros educativos públicos.

Desde CCOO se señala que la externalización no afecta únicamente a este servicio concreto, sino que tiene repercusiones sobre el conjunto de la plantilla municipal, al considerar que existen vacantes sin cubrir que son necesarias para garantizar la correcta prestación de los servicios públicos.

El sindicato sostiene que esta situación está generando dificultades en el funcionamiento de los servicios y en las condiciones laborales del personal municipal.

La organización sindical afirma además que presentó una propuesta alternativa que fue considerada viable a nivel técnico por el propio Ayuntamiento, pero que finalmente el Gobierno local optó por comunicar la externalización sin continuar la negociación.

En este contexto, los sindicatos han hecho un llamamiento a la movilización tanto a los trabajadores municipales como a la ciudadanía sevillana.

Apoyo de las AMPAS

A estas protestas se han sumado asociaciones de madres y padres de alumnos. Un total de 66 AMPA han firmado un comunicado en el que alertan del deterioro del servicio de limpieza en los colegios públicos y reclaman al Ayuntamiento que refuerce la plantilla municipal en lugar de externalizar el servicio.

Las entidades firmantes sostienen que la falta de cobertura de vacantes, los retrasos en las sustituciones y la reducción de horas de trabajo han afectado al nivel de higiene en algunos centros.

En el manifiesto, las familias subrayan que la limpieza escolar es un elemento fundamental para la prevención sanitaria y destacan especialmente la situación del alumnado de Educación Infantil y del alumnado con necesidades educativas especiales.

Asimismo, señalan que, según datos técnicos municipales, la externalización del servicio supondría un mayor coste económico y una menor capacidad de control sobre la gestión ante posibles incidencias.

Las asociaciones defienden que la solución pasa por reforzar los servicios públicos, mejorar las condiciones laborales del personal municipal y garantizar una prestación adecuada.

El comunicado cuenta con el respaldo de entidades de distintos barrios de la ciudad, como Cerro-Amate, Pino Montano o Sevilla Este, así como de la federación FAMPA Sevilla Nueva Escuela.

Entre los centros educativos adheridos se encuentran los AMPA de los CEIP Pino Flores, Hermanos Machado, Mariana de Pineda, Pablo Ruiz Picasso, Fernando Villalón, Valdés Leal, Santa Clara y Huerta de Santa Marina, así como de los IES Félix Rodríguez de la Fuente, Albert Einstein, Pino Montano y Miguel de Cervantes, entre otros.

La posición del Ayuntamiento

Por su parte, el alcalde de Sevilla defendió recientemente la externalización de la limpieza de los colegios durante el Pleno municipal, celebrado el pasado jueves y que estuvo marcado por protestas sindicales.

José Luis Sanz afirmó que la medida no implicará la pérdida de empleo público y recordó que otros servicios municipales ya funcionan mediante gestión externa.

El regidor señaló que la externalización es una práctica habitual en distintos ayuntamientos y puso como ejemplo servicios gestionados de este modo en organismos como el ICAS, el IMD o Emvisesa.

Además, recordó que anteriores gobiernos municipales también recurrieron a este modelo y pidió al PSOE que, según indicó, no condicione a los sindicatos en este conflicto.