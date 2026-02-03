Los delegados que sufrieron el "escrache" por la externalización de la limpieza denuncian los hechos ante la Fiscalía

Blanca Gastalver, delegada de Educación en el Ayuntamiento de Sevilla, e Ignacio Flores, delegado de Recursos Humanos de la institución, han denunciado ante Fiscalía el "escrache" sufrido como consecuencia de la externalización del servicio de limpieza de los colegios de Sevilla.

Este martes tres de febrero, los representantes municipales han presentado ante Fiscalía una denuncia contra "varios presuntos empleados de la limpieza municipal no identificados".

En el documento, facilitado por el Ayuntamiento, se puede leer que "los denunciantes" fueron increpados el pasado viernes 30 de enero "con insultos e intimidaciones por un numeroso grupo de personas, posiblemente empleados de la limpieza municipal".

Se expone que estas personas les siguieron "durante su recorrido a pie a la salida de la sede" del Ayuntamiento de Sevilla, "presuntamente con el fin de amedrentar a los miembros del Gobierno municipal en relación con la externalización del servicio de limpieza de los colegios".

El suceso denunciado tuvo lugar, según indicaron fuentes sindicales a este periódico, después de que estos fueran convocados a un minuto de silencio en honor a los dos trabajadores fallecidos en los días previos.

Los hechos

Después del minuto de silencio, y coincidiendo con que Gastalver y Flores abandonaban la sede del Consistorio hispalense, ubicado en Plaza Nueva, un grupo de personas que se encontraban en la ubicación fueron detrás de ellos con pancartas.

Jorge Menacho, presidente del comité de empresa, declaró a este periódico no conocer a las personas que acometieron el acto. Es más, apuntó que no sabía si habían estado con ellos durante el minuto de silencio.

"Eran personas que pasaban por ahí, probablemente trabajadores que iban a perder su empleo", declaró a este medio de comunicación.

La queja del sindicato ante la externalización de la limpieza de los colegios de Sevilla se centra en que "más de 300 familias" van a perder sus puestos de trabajo, algo que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha negado en varias ocasiones.

"No hay datos que demuestren que nadie va a perder su empleo", alegó el primer edil sevillano en declaraciones ante los medios de comunicación.