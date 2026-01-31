Silicona en cerraduras y cubiertas inundadas: los boicoteos por la polémica de la limpieza sacuden a los colegios

Silicona en las cerraduras o taponamientos en las cubiertas. Los colegios públicos de Sevilla están notificando incidencias con los peones de limpieza a raíz de que el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, informara sobre la externalización del mencionado servicio en los centros.

Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla han informado a EL ESPAÑOL sobre la notificación por parte de los centros educativos de determinadas actuaciones de las que están siendo víctimas. Ejemplo de ello es el CEIP García Lorca, cuya puerta principal ha sido "boicoteada" con silicona, por lo que ha quedado inutilizada.

Otro caso lo aporta el CEIP Pedro Garfias, que ha notificado el taponamiento de una cazoleta en una de sus cubiertas. Como consecuencia, y a raíz de las intensas lluvias de los últimos días, la cubierta se encontraba "con más de una cuarta de agua". Una actuación que, según apuntan desde el centro, "puede ocasionar algo muy grave".

Desde el CEIP Ignacio Sánchez Mejías denuncian pancartas "colgadas desde dentro" donde se puede leer "Al paro 300 trabajadores" y "no privatización".

Además de los boicoteos y acciones denunciadas en los últimos días, el conflicto en torno a la externalización de la limpieza de los colegios públicos de Sevilla ha escalado considerablemente, convirtiéndose en un foco de tensión entre sindicatos, trabajadores y el Ayuntamiento hispalense.

Tal ha sido la situación que desde el Consistorio hispalense han denunciado "escraches violentos" por parte de los componentes del sindicato a delegados del Ayuntamiento.

La decisión, impulsada por el alcalde José Luis Sanz, de derivar la gestión de este servicio a una empresa externa ha provocado un fuerte rechazo entre las centrales sindicales, que consideran que se trata de una medida que precariza el empleo y pone en riesgo la estabilidad laboral de cientos de personas vinculadas hasta ahora al servicio público municipal de limpieza.

Desde la administración local se ha insistido en que la externalización no supondrá la pérdida de empleo público, ya que los trabajadores afectados serían reubicados en otras funciones o centros dentro del Ayuntamiento.

El propio Sanz ha defendido en varias comparecencias que la reorganización busca reforzar la limpieza en los colegios y garantizar mejores condiciones de higiene, además de subrayar que la medida forma parte de una práctica extendida en otras administraciones y servicios municipales desde hace años.

Asimismo, ha pedido a los sindicatos "sentido común", rechazando lo que ha calificado de "chantajes" y amenazas, y disponiéndose a continuar el diálogo, a pesar de que la tensión se ha traducido incluso en dificultades para la celebración de plenos municipales debido a las movilizaciones de trabajadores.