Sanz "no cederá al chantaje" por la externalización de la limpieza en colegios y pide "sentido común" a los sindicatos

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, "no cederá al chantaje". Ha salido este viernes al paso de las protestas sindicales contra la externalización de la limpieza en los colegios públicos, después de que el Pleno municipal del jueves tuviera que ser desalojado por las movilizaciones y las concentraciones registradas en los últimos días frente a la Casa Consistorial.

En declaraciones a los medios, el primer edil ha reclamado a los sindicatos "sentido común" y les ha pedido que abandonen "las amenazas y las batallas políticas", acusándolos de actuar bajo una "manipulación del PSOE".

Sanz ha asegurado no comprender las protestas y ha insistido en que la medida "no supone la pérdida de ningún empleo público".

El alcalde ha recordado que la externalización de servicios de limpieza no es algo nuevo en el Ayuntamiento, citando como ejemplos los casos del ICAS, el IMD o Emvisesa, y ha subrayado que se trata de una práctica habitual tanto en otros municipios de la provincia como fuera de España.

En este contexto, ha señalado que el exalcalde socialista Antonio Muñoz ya sacó a licitación la externalización del servicio de parques y jardines. "Si un alcalde del PSOE pudo hacerlo, no entiendo por qué un alcalde del PP no puede", ha afirmado, al tiempo que ha pedido al PSOE que deje de "condicionar" a las organizaciones sindicales.

Sanz ha avanzado que podría reunirse con los sindicatos el próximo miércoles, aunque la fecha aún está pendiente de confirmación. "La mano tendida siempre, pero chantajes ninguno", ha recalcado. Desde las centrales sindicales también se apunta a ese día como posible fecha para el encuentro.

Diálogo permanente

El alcalde ha defendido además que el diálogo social ha sido constante durante su mandato, con 48 mesas de negociación en dos años y cerca de 50 modificaciones de relaciones de puestos de trabajo y calendarios laborales. "El diálogo con los sindicatos ha sido permanente", ha insistido.

En paralelo, ha afirmado que el actual gobierno municipal está abordando un "problema estructural" en la limpieza y ha destacado la creación de empleo público, cifrando en 786 los trabajadores estabilizados en dos años, de los cuales 237 son peones de limpieza.

Sobre el proceso de externalización, ha indicado que el pliego está a punto de publicarse y que la propuesta permitirá reorganizar la limpieza de los edificios municipales y reforzar el servicio en los colegios.

En cuanto a los contratos temporales, ha pedido a los sindicatos datos concretos para aclarar la situación, reiterando que "no hay cifras que indiquen que alguien vaya a perder su empleo".

Garantizar el bienestar

"El objetivo es garantizar el bienestar de los niños en los colegios", ha defendido Sanz, quien ha criticado las últimas acciones sindicales en el Ayuntamiento al considerar que "no son la forma de defender un derecho laboral".

Tras la comparecencia del alcalde, los sindicatos volvieron a concentrarse este viernes a las puertas del Consistorio.

Desde estas organizaciones aseguran que mantienen su disposición al diálogo, aunque no descartan nuevas movilizaciones contra la privatización de un servicio que, recuerdan, "se presta desde lo público desde hace más de 40 años".