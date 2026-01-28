La Junta avisa de que la reducción de la jornada laboral que quiere implantar la US debe ajustarse al presupuesto

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, ha declarado que "las políticas que hagan los rectores tienen que ser acordes evidentemente con su disponibilidad presupuestaria".

Esto a raíz de ser preguntado en una entrevista en Canal Sur Radio por la medida que está barajando la Universidad de Sevilla (US) de implantar la jornada laboral de cuatro días semanales para determinado personal.

En este sentido, Villamandos ha señalado que la Junta de Andalucía "no puede pagar campañas electorales de cada rector o rectora". Cabe recordar que la Universidad de Sevilla cuenta con un presupuesto de alrededor de 600 millones de euros, de los 432 provienen de la Administración autonómica.

El pasado martes, durante un desayuno informativo, la nueva rectora de la hispalense, Carmen Vargas, anunció que la entidad estaba estudiando "rigurosamente" la implantación de la jornada laboral de cuatro días, algo que estará "orientado al personal". "En cuanto a los estudiantes, la universidad seguirá funcionando tal y como hasta ahora", aseguran desde la US.

No obstante, cabe destacar que esta se trata de una "segunda prioridad" puesto que la primera es echar a andar el teletrabajo una vez a la semana para algunos empleados.

Al igual que la reducción de la cantidad de días, esta medida también está siendo estudiada para ver cuáles son los trabajadores que podrían acogerse a ella, ya que, en palabras de Vargas, sería prácticamente imposible que un trabajador de mantenimiento o conserje pudiera beneficiarse.

Tal y como anunció durante la pasada jornada, la intención de la universidad es poner en marcha el teletrabajo este mismo año.

En este sentido, destacó que "el teletrabajo es algo que, tras la pandemia del Covid-19, ha llegado para quedarse". No obstante, cabe destacar que esta medida "estará vinculada a un modelo de gestión por objetivos".