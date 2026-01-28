La identidad del campus La Cartuja, estrenar el aulario de la Politécnica o rematar el Museo: la US apunta a infraestructuras

Las infraestructuras serán un punto clave en el mandato de la nueva rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas.

La ahora responsable de la institución nombró el pasado martes durante un encuentro con los medios de comunicación en qué edificios iba a poner el foco durante los próximos años. Cabe destacar que hay obras que ya están en marcha y otras que aún están por empezar.

La etapa de Vargas al frente de la Hispalense va a empezar con el estreno de uno de los espacios que estaban en el punto de mira. El museo de la US estará abierto antes de que llegue el verano según anunció Vargas la pasada jornada.

Las obras de rehabilitación y museografía de la Sala Cero comenzaron en 2025 y estaba previsto que se prolongaran durante seis meses.

Sin embargo, los trabajos se atrasaron y parece ser que será al cierre de este curso universitario cuando los amantes del arte puedan disfrutar de este proyecto que contó con un presupuesto de alrededor de 1,8 millones de euros.

La sala se ubicará en la Antigua Fábrica de Tabacos de la US y con ella se pretende conectar "la historia de la institución con el presente y el futuro de la ciudad".

El espacio expositivo se organizará en varias secciones que incluyen Haciendo historia, La universidad mítica y Universidad y patrimonio. La primera hace hincapié en la historia y evolución de la institución haciendo un recorrido desde su fundación en 1505 hasta la actualidad.

La ciudad de Sevilla y las cigarreras y el mito de Carmen -que nació en la Fábrica de Tabacos- serán los protagonistas del segundo punto mientras que el tercero abarcará colecciones artísticas y científicas de la institución sevillana entre otros proyectos.

Sacar a la venta el de Los Remedios

También en el Rectorado se encuentra la capilla de la universidad, cuya rehabilitación está en fase de redacción y se está estudiando el presupuesto para la misma.

El aulario de la Politécnica estará en el punto de mira. Con el edificio principal ya listo, el siguiente paso es llenar el aulario de alumnos, algo que la rectora espera que pase de cara al próximo curso, una vez que las obras hayan finalizado.

Cabe recordar que, aunque la hispalense informó el pasado mes de noviembre que las obras marchaban sin retrasos, finalmente estas se han demorado. Por este motivo, Vargas ha declarado que su equipo está hablando con la empresa responsable sobre las "dificultades técnicas".

Una vez que se abran las puertas de este edificio, los alumnos y personal que ahora se encuentran en el edificio de la Politécnica de Los Remedios se mudarán hasta allí.

Posteriormente, según ha subrayado la rectora, la intención de la universidad es "pedir autorización a la Junta de Andalucía para venderlo".

Por otra parte, Vargas anunció su intención de "darle una identidad al Campus La Cartuja". "Esto no quiere decir que se vaya a crear uno", sino que se pretende señalizar todos los edificios pertenecientes a la US en esta zona de Sevilla: Facultad de Comunicación, Escuela Superior de Ingeniería, Politécnica o el Cabimed, entre otros.

Mano a mano con el Ayuntamiento

Además busca adecentar La Cartuja y mejorar, por ejemplo, la conexión con el centro de la ciudad o la iluminación.

No obstante, ha admitido que para esto último necesita colaborar con el Ayuntamiento, quien tiene las competencias de ello, y que su equipo aún no se ha puesto en contacto con el municipal.

Otras de las infraestructuras que estarán en el centro de la diana serán la Facultad de Medicina, la de Farmacia y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica.

En cuanto a la reforma de la primera, esta se encuentra aún en redacción del proyecto básico; mientras que la rehabilitación de la segunda se articula en tres fases. En este sentido, "el proyecto de la primera fase está terminado y la intención es empezar lo antes posible".

Asimismo, la intención de la nueva rectora es rehabilitar el antiguo edificio de los agrónomos, ubicado en los terrenos de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

Por último, Vargas anunció la creación de un plan plurianual que incluiría las nuevas infraestructuras y un plan de mantenimiento; y un sistema integral de sostenibilidad. No obstante, los detalles de estos se están perfilando aún.