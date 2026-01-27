La Universidad de Sevilla estudiará reducir la semana laboral de los trabajadores a solo cuatro días

Alumnos en los exámenes de las pruebas de acceso a la Universidad en Sevilla, en 2022. Eduardo Briones / Europa Press Sevilla

La Universidad de Sevilla (US) estudiará reducir la jornada laboral a tan solo cuatro días a la semana. Así lo ha anunciado la nueva rectora, Carmen Vargas, la mañana de martes durante un desayuno informativo. La implantación de este sistema es una "medida orientada al personal" y que se está "analizando rigurosamente".

Al encontrarse aún en una fase muy incipiente, desde la Hispalense señalan que todavía se está estudiando a qué personal afectará. Es decir, si los beneficiados serán los empleados de administración, limpieza, etcétera.

Asimismo, se está analizando el gasto que la implantación de esta estructura supondría. No obstante, aclaran que, "en cuanto a los estudiantes, la universidad seguirá funcionando tal y como hasta ahora".

La jornada laboral de cuatro días, en palabras de la nueva rectora, se trata de una "segunda prioridad". La primera en materia de trabajo es la de hacerlo desde casa.

En este sentido ha destacado que "el teletrabajo es algo que, tras la pandemia del Covid-19, ha llegado para quedarse". Por este motivo, el equipo de la US está desarrollando un sistema que permita a determinados empleados trabajar desde su casa un día a la semana.

No obstante, cabe destacar que esta medida "estará vinculada a un modelo de gestión por objetivos". Actualmente, se está elaborando un borrador que "está en un estado bastante avanzado". Es más, en palabras de Carmen Vargas, se espera que dicho modelo se implante este mismo año.

Sin embargo, la institución aún está analizando "cuáles son las unidades que son susceptibles" de beneficiarse del nuevo sistema, puesto que no se podrían integrar empleados como "los conserjes o personal de mantenimiento".

Además, ha anunciado que se le dotaría al personal de todo el material necesario para hacer la labor desde sus hogares.

En paralelo, la rectora ha subrayado que se están estudiando los gastos que acarrearía el sistema de teletrabajo, sin embargo ha hecho hincapié en que conllevaría la disminución de aquellos en movilidad, por ejemplo.