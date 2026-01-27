El sindicato enfría su amenaza de movilizarse en primavera y confía en un "acuerdo real" sobre la limpieza de los colegios

Asamblea de CCOO Sevilla con los representantes del sindicato en los servicios municipales del Ayuntamiento de la capital andaluza. Europa Press

El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sevilla confía en llegar a un acuerdo sobre la externalización de la limpieza de los colegios antes de tener que recurrir a la huelga durante las fiestas de la primavera.

En declaraciones a EL ESPAÑOL de Sevilla, Jorge Menacho, presidente del sindicato municipal, se ha expresado con rotundidad: "Lo que no queremos es tener que llegar a la huelga, sino que el alcalde se siente con los sindicatos".

Esta forma de enfriar la intención de interferir en Semana Santa o Feria viene después de amenazar con "unas fiestas de la primavera calentitas" en la ciudad en el caso de que José Luis Sanz, primer edil hispalense, no diera marcha atrás en su intención de derivar la limpieza de los 108 centros escolares en manos de una empresa privada.

Estas declaraciones fueron respondidas por Juan Bueno, delegado de Hacienda y uno de los responsables de la decisión de la externalización, que no tardó en afirmar que el Consistorio hispalense está "abierto al diálogo con los sindicatos", pero que de ninguna forma iban a "consentir una amenaza o un chantaje a todos los sevillanos con sus fiestas primaverales".

El representante sindical del Ayuntamiento apunta a "un compromiso real y sincero de que se vaya a mantener la limpieza de los colegios con medios propios" para frenar unas movilizaciones que van a empezar, según afirma, con inmediatez.

"Hemos empezado desde ya a tener acciones reivindicativas, en las fiestas primaverales se van a continuar, lo que no queremos es tener que llegar a la huelga y queremos que el alcalde se siente con los sindicatos", ha puntualizado.

Además, para frenar la situación, reclama que la limpieza de los centros públicos que dependen del Ayuntamiento se realice con personal procedente de la propia bolsa municipal.

Pérdida de empleos

La decisión del Ayuntamiento de Sevilla de externalizar la limpieza de los colegios públicos ha abierto una profunda inseguridad respecto a la pérdida de puestos de trabajo.

Desde el Comité de Empresa aseguraron que esta medida tendrá un impacto directo sobre el empleo, ya que, según sus cálculos, podría dejar sin trabajo a más de 300 familias, en su mayoría personal temporal que actualmente presta servicio en los centros educativos.

Frente a esta denuncia, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, garantizó hace algo más de una semana que la externalización no supondrá despidos.

Una afirmación que ha sido respaldada por fuentes municipales consultadas por EL ESPAÑOL de Sevilla, que insisten en que el personal afectado será reubicado en otros edificios de titularidad municipal.

Desde el Consistorio explican que la unidad de limpieza no solo actúa en colegios, sino también en sedes administrativas, centros cívicos y otros inmuebles públicos.

En total, cerca de 350 edificios estaban siendo atendidos por estos trabajadores. Con el nuevo modelo, los 108 colegios que dependen del Ayuntamiento pasarán a ser gestionados por una empresa privada, mientras que el resto de instalaciones seguirán siendo limpiadas por personal municipal.

"Los trabajadores que están actualmente contratados dejarán de limpiar colegios para pasar a otros edificios, pero no perderán su empleo", subrayan las mismas fuentes, que piden a los sindicatos "responsabilidad a la hora de trasladar mensajes a la plantilla".

"Privatización encubierta"

Sin embargo, Jorge Menacho ha cargado contra el alcalde, al que ha acusado de "faltar a la verdad de manera sistemática" tanto a los trabajadores como a la ciudadanía.

A su juicio, la externalización forma parte de una estrategia de "privatizaciones encubiertas" que se presentan como mejoras del servicio público.

Menacho ha recordado, además, el papel esencial que desempeñaron las trabajadoras y trabajadores de la limpieza de colegios durante la pandemia de Covid-19, cuando —según ha señalado— asumieron riesgos para garantizar la seguridad de alumnado y profesorado, y considera inaceptable que ahora se plantee su salida del servicio.

En este contexto, el Comité de Empresa ha anunciado una hoja de ruta de movilizaciones que irá en aumento si no hay una rectificación por parte del gobierno municipal.

Movilizaciones

Entre las medidas previstas figuran acciones reivindicativas en los actos públicos del alcalde, una reunión conjunta de los comités de las empresas municipales a comienzos de febrero y una gran movilización unitaria a finales de mes, con un recorrido previsto desde San Telmo hasta la Plaza Nueva.

Además, no se descarta una huelga conjunta que afectaría tanto al Ayuntamiento como a empresas municipales como Lipasam, Emasesa o Tussam, con un posible impacto durante las fiestas de primavera.

Menacho ha señalado también que el propio Ayuntamiento reconoce que para prestar el servicio de limpieza en condiciones adecuadas es necesario contar con al menos el 80 por ciento de la plantilla, un umbral que, según denuncia, no se alcanza en la actualidad.

En el caso concreto de los colegios, la Relación de Puestos de Trabajo contempla 490 plazas, de las que solo unas 350 están cubiertas.

En la misma línea, el vicepresidente del Comité de Empresa, Javier Vela, ha alertado de que existen más de 130 vacantes sin cubrir, especialmente en el turno de tarde, pese a que la plantilla está presupuestada.

A su juicio, estas carencias y una denuncia ante la Inspección de Trabajo por sobrecarga laboral están siendo utilizadas como argumento para justificar la externalización. "Apostar por lo público no es privatizar, sino cubrir las vacantes y reforzar el servicio", ha defendido.

Disposición al diálogo

Por su parte, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha reiterado que el Ayuntamiento mantiene su disposición al diálogo con los sindicatos, pero ha rechazado de plano cualquier tipo de presión ligada a las fiestas de primavera.

Ha pedido tranquilidad a los empleados públicos y ha insistido en que el plan Colegios Limpios no supone una merma del servicio público, sino un refuerzo, una fórmula que —según recuerda— ya se aplica en otros municipios sevillanos como La Rinconada o Dos Hermanas.