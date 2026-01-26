El sindicato municipal amenaza con una huelga en las fiestas de primavera por externalizar la limpieza de los colegios

El sindicato del Ayuntamiento amenaza con unas fiestas de la primavera "muy calentitas" si el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, no rectifica la externalización de la limpieza de los colegios públicos. Ante esta situación, el Ayuntamiento se ha plantado alegando que "no va a consentir la amenaza".

Así se ha expresado en la mañana de este lunes 26 de enero Jorge Menacho, presidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de Sevilla, quien ha acusado al primer edil hispalense de "faltar a la verdad de manera sistemática" y de querer echar a la calle a más de 300 familias.

La polémica se enmarca en la decisión del gobierno municipal de derivar los servicios de limpieza de los centros educativos sevillanos a una empresa privada, una decisión que busca aliviar "la carga de trabajo" de los empleados públicos y que los centros escolares estén en "correctas condiciones".

Este movimiento por parte del Consistorio hispalense ha traído cola, ya que, según el sindicato, la externalización dejará en la calle a más de 300 familias de personal temporal.

Sin embargo, cuando Sanz hizo el anuncio hace algo más de una semana garantizó que nadie perdería su puesto de trabajo.

Reubicación del personal

Así lo ratifican fuentes consistoriales a EL ESPAÑOL de Sevilla. "Esos trabajadores van a ser reubicados en otros edificios municipales", afirman.

Explican que la unidad de limpieza presta sus servicios tanto en los colegios como en sedes administrativas y otro tipo de edificios como centros cívicos.

"De casi 350 edificios que estaban en manos de estos trabajadores, se van a extraer los 108 colegios que dependen del Ayuntamiento, que pasarán a la empresa privada, pero el resto de edificios se van a tener que seguir limpiando por parte de los trabajadores que ya están contratados", desarrollan.

De esta forma, el Ayuntamiento manda un mensaje contundente: "Los que están ahora mismo contratados van a pasar de limpiar colegios a limpiar otros edificios, eso es seguro".

"Les pedimos a los sindicatos responsabilidad a la hora de transmitir los mensajes a los trabajadores", solicitan las fuentes municipales.

"Faltar a la verdad"

Menacho ha acusado directamente al alcalde, José Luis Sanz, de "faltar a la verdad de manera sistemática" tanto a la plantilla municipal como a la ciudadanía, y de estar impulsando "privatizaciones encubiertas" que se intentan presentar como mejoras del servicio.

En este sentido, ha recordado el papel fundamental que desempeñaron las trabajadoras y trabajadores de la limpieza de colegios durante la pandemia de Covid-19, "poniendo en riesgo su salud para garantizar la seguridad de docentes y alumnado", y ha denunciado que ahora se les pretenda "echar a la calle".

Huelga en primavera

El presidente del Comité ha anunciado una estrategia de movilización sostenida, con presencia sindical en todos los actos públicos del alcalde, una reunión conjunta de todos los comités de las empresas municipales a comienzos de febrero y una gran movilización unitaria a finales de mes, que previsiblemente recorrerá el centro de la ciudad desde San Telmo hasta Plaza Nueva.

Además, no ha descartado una huelga conjunta que afectaría al Ayuntamiento y a empresas municipales como Lipasam, Emasesa o Tussam, y que podría tener un impacto directo durante las fiestas primaverales.

Menacho ha subrayado además que el propio Ayuntamiento reconoce que para prestar el servicio en condiciones es necesario al menos el 80 por ciento de la plantilla, un umbral que actualmente no se cumple.

En el caso de la limpieza de colegios, la Relación de Puestos de Trabajo contempla 490 plazas, de las que solo unas 350 están cubiertas en la actualidad, muy por debajo del mínimo exigido.

130 vacantes sin cubrir

Por su parte, el vicepresidente del Comité de Empresa, Javier Vela, ha insistido en que el Ayuntamiento dispone de una plantilla pública presupuestada suficiente para prestar el servicio de limpieza desde lo público, pero mantiene más de 130 vacantes sin cubrir, especialmente en el turno de tarde.

A su juicio, el Ejecutivo municipal utiliza estas carencias, así como una denuncia ante la Inspección de Trabajo por sobrecarga laboral, como excusa para justificar la externalización.

Vela ha alertado de que esta decisión supondría la pérdida de empleo para más de 300 familias, en su mayoría personal temporal, y ha recalcado que "apostar por lo público no es privatizar, sino cubrir las vacantes y reforzar el servicio".

Ambos representantes sindicales coincidieron en que, sin rectificación, el conflicto laboral irá a más.

Abierto al diálogo

Juan Bueno, delegado de Hacienda y responsable de la decisión, ha declarado que el Ayuntamiento está "abierto al diálogo con los sindicatos, pero lo que nunca va a consentir es una amenaza o un chantaje a todos los sevillanos con sus fiestas primaverales".

En este sentido, ha hecho un llamamiento "a la responsabilidad de los sindicatos" y ha apelado "a la tranquilidad de todos esos empleados públicos" que, como han repetido, "no van a ser despedidos".

"El plan Colegios Limpios no supone una merma en el imperio público, sino un refuerzo del mismo para garantizar que tanto los colegios como el resto de los edificios municipales cuenten con una mayor y mejor limpieza", ha insistido Bueno.

Ha subrayado que el mencionado plan busca "sumar recursos en beneficio de todos los sevillanos".

Asimismo, ha matizado que se trata de una medida ya aplicada en otros ayuntamientos sevillanos, como el de la Rinconada o Dos Hermanas. Sin embargo, ha esgrimido que, al estar gobernados por el PSOE, no se ha dado este tipo de movilizaciones.