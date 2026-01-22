La fundación educativa del colegio de Sandra manda una carta a los padres del centro defendiendo a los profesores

La Fundación Educativa Mary Ward, a la que pertenece el centro Irlandesas de Loreto, ha mandado este jueves una carta a los padres de todos los alumnos en la que defienden a los profesores denunciados por la familia de Sandra Peña.

La entidad que ahora ha salido a la defensa de los docentes del colegio en el que, presuntamente, habría tenido lugar el acoso agrupa a todos los centros Irlandesas. En total, son ocho repartidos por Sevilla, Madrid, Vizcaya, Guipúzcoa y Barcelona.

En el escrito, el organismo señala que "ante la extrema gravedad de la acusaciones hechas en sede judicial, la Fundación Educativa Mary Ward se siente en la responsabilidad de manifestar públicamente su apoyo y confianza en los profesores a los que se les atribuye conductas penales".

En concreto, los padres de la menor de 14 años que se precipitó desde la azotea del bloque en el que vivía denunciaron a los responsables del colegio por tres delitos: homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante.

"Nuestra Fundación rechaza las acusaciones contra nuestros docentes y contra el Colegio ya que no responden a la realidad de lo acontecido y, por tanto, no son justas", señala el texto.

Los familiares de la víctima han declarado en reiteradas ocasiones que denunciaron la situación de acoso escolar por la que estaba pasando la menor y que el centro "únicamente la cambió de clase", incumpliendo así los protocolos de la Junta de Andalucía para hacer frente a estos casos.

Sin embargo, desde la fundación educativa sostienen que "desde el momento en el que el Colegio tuvo conocimiento de la posible situación de vulnerabilidad por la que estaba atravesando nuestra alumna, y siempre en coordinación con la familia, se actuó con diligencia y se adoptaron todas las medidas que se contemplan en los protocolos"

Asimismo, afirman que se mantuvo "una comunicación periódica y coordinada con un profesional externo, informó de la situación al claustro de Secundaria para establecer una red de vigilancia, formó los grupos de clase adecuados para el bienestar de la alumna".

Por último, la Fundación Educativa Mary Ward ha hecho hincapié en que "que seguirá colaborando con la Justicia y con las autoridades educativas en el esclarecimiento" de los hechos.