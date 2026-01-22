Compañía a cambio de casa gratis: el programa de la US en el que participaba la joven que quemó viva a una anciana

La nueva rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, aseguró el pasado miércoles durante el segundo consejo de Gobierno de su mandato que estaba completamente "horrorizada" por el supuesto asesinato de una anciana a manos de una estudiante de la institución hispalense que incendió la casa de la fallecida.

Al respecto, Vargas declaró que iban a trabajar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lo que hiciera falta.

La cuestión es que la presunta asesina de una mujer de 80 años que residía en el barrio de La Macarena, concretamente en un bloque de pisos de la calle León X, era una alumna de la US que estaba participando en el Programa de Convivencia de Estudiantes Universitarios con Personas Mayores, con Diversidad Funcional y Familias Monoparentales.

La rectora de la universidad defendió que el programa lleva "muchos años" en funcionamiento y "sin incidencias".

Aunque ha asegurado que el equipo está estudiando y recabando información para decidir si hay que tomar "medidas preventivas".

La institución hispalense lanzó esta iniciativa hace 34 años. Desde 1992, hasta 1.100 personas se han acogido a este sistema, 20 parejas en el año 2025 según la universidad.

El funcionamiento del programa

El funcionamiento del programa es de los má sencillo. La entidad facilita alojamiento gratuito a sus estudiantes en casa de personas mayores, con diversidad funcional o de familias monoparentales quienes reciben una compensación económica.

A cambio, el beneficiario debe acompañar, ayudar en pequeñas tareas domésticas o ir a hacer la compra para el hogar, por ejemplo.

Antes de empezar a convivir, las normas de la casa quedan recogidas en un acuerdo de convivencia. En este documento se establecen las actividades que se van a llevar a cabo.

Sin embargo, estas deben permitir que el alumno pueda realizar sus obligaciones académicas sin problema.

En cuanto al trágico suceso, desde la Universidad de Sevilla señalan que la institución ha estado "disponible y a disposición" de las autoridades en todo momento.

Asimismo, subrayan que el programa al que pertenecían las dos implicadas en lo sucedido "es prácticamente pionero" y que tras la implantación en la hispalense "se implementó en otras universidades".

Así ocurrió todo

El pasado viernes, una joven universitaria estudiante de Filología y de origen albanés ingresó en prisión provisional comunicada y sin fianza por dos delitos: asesinato y amenazas.

El motivo, según pudo saber EL ESPAÑOL de Sevilla, era que había provocado un incendio en la casa en la que vivía gracias al citado programa en el barrio de La Macarena, concretamente en un bloque de la calle León X.

En el inmueble residía también una anciana de 80 años que, según fuentes de la investigación, se habría hartado de la convivencia tras una discusión y le habría dicho que se fuera a otra casa.

Posteriormente, la presunta autora de los hechos prendió fuego al sofá y salió a tirar la basura. Pasado un rato, fueron los vecinos quienes la avisaron de que estaba saliendo humo del inmueble.

Cuando la joven llegó a la casa que había incendiado previamente -que había quedado completamente calcinada- se mostró muy afectada, tanto que los familiares de la anciana decidieron acogerla en su casa de manera provisional e incluso se ofrecieron a ayudarla a regresar a su país.

Sin embargo, todo se torció cuando la joven comenzó a amenazar a los allegados de la fallecida. Tras este acontecimiento, los mismos decidieron llamar a la policía.

Una vez en el domicilio, los agentes comunicaron a los familiares que la joven podría ser la responsable del fuego y procedieron a su detención. A la chica se le acusa de presunto asesinato y agresiones por los dos episodios

En cuanto a la víctima, esta fue trasladada a la Unidad de Quemados del Virgen del Rocío -una de las más reconocidas del mundo- con heridas graves que acabaron provocándole la muerte días después de su ingreso.