La rectora de la US lamenta la muerte de una anciana después de que una estudiante quemara su casa: "Estoy horrorizada"

La nueva rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, ha lamentado el fallecimiento de una anciana después de que una estudiante de la hispalense, supuestamente, prendiese fuego a la vivienda de la fallecida, acabando así con la vida de la mujer.

Durante la presentación de su equipo de Gobierno, Vargas ha declarado que el personal está "impactado". "Me siento horrorizada y estamos a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha manifestado.

Las dos implicadas, tanto la joven de origen argelino y estudiante de Filología como la anciana participaban en el programa de Convivencia de la Universidad de Sevilla.

Este sistema tiene como objetivo darle alojamiento a determinados alumnos en las casas de personas mayores a cambio de que estos estén más acompañados.

Al respecto, la rectora de la universidad ha asegurado que lleva "muchos años" funcionando y "sin incidencias".

No obstante, ha avanzado que la institución está analizando y recabando información para determinar si hay que tomar "medidas preventivas".

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL de Sevilla, la universitaria había ingresado en prisión comunicada y sin fianza el pasado viernes por dos delitos.

Entre ellos estaría el de asesinato. Los investigadores creen que quemó viva a la mujer que la acogía en su casa.

La joven residía en el piso de la mujer mayor por un acuerdo de la Hispalense por el que la señora cobraba un dinero mensual por su manutención.

Hasta que un día, señalan fuentes del caso a este medio, la mujer se hartó de ella y le dijo que buscara otra casa.

La noticia no sentó bien a la joven, creen fuentes cercanas al caso. La misma noche que se lo dijo, señala el escrito judicial, la joven habría prendido fuego al sofá de la casa de la mujer y se habría ido a la calle a tirar la basura.

Tardó mucho en volver. Tanto que le avisó un vecino de que de su casa salía humo. Al llegar, parecía muy afectada.

La mujer resultó herida de gravedad en el incendio, que tuvo lugar el pasado 14 de enero en León X. Concretamente, en el cuarto piso de uno de los bloques de la calle.

Gravedad

Producto de esas quemaduras moriría días después la mujer. Por eso la acusación de asesinato. No de homicidio, por lo que los investigadores suponen que hubo mayor gravedad en las acciones de la joven.

Señalan fuentes cercanas al caso que la joven parecía abatida por los hechos. Tanto que la familia de la mujer afectada por las llamas la acogió en su casa. Hasta se ofreció a ayudarla para volver a su país, sin sospechar nada.

Pero, antes de que la joven volviese a Argelia, hubo otro episodio violento. La estudiante se revolvió con la familia que la había acogido y les amenazó. De ahí el segundo cargo que pesa contra ella.

La Policía se presentó en el hogar de esta familia. Allí no solo detuvieron a la joven por este intento de agresión, sino que además comunicaron que la joven habría sido la causante del fuego que mató a la mujer.