La familia de Sandra Peña agradece a la Junta su intención de "llegar hasta el final" después de reunirse con la consejera

La familia de Sandra Peña ha agradecido públicamente a la Junta de Andalucía su intención de "llegar hasta el final" en la investigación sobre el suicidio de la menor el pasado 14 de octubre.

Así lo ha declarado su tío y portavoz de la familia, Isaac Villar, después de la reunión que ha tenido lugar este miércoles entre los familiares de Sandra y la consejera de Desarrollo Educativo de la Junta, Carmen Castillo.

Además, Villar ha señalado que en la investigación que está realizando la Fiscalía de Menores hay indicios sobre la responsabilidad del personal del centro en el que estudiaba Sandra, el Irlandesas de Loreto, en su muerte.

"Nos han declarado que van a llegar hasta el final de la investigación y que tomarán todas las medidas acorde a los hechos que se demuestren", ha afirmado el portavoz.

Por otro lado, ha agradecido el "cariño" que están recibiendo "por parte de la sociedad" y espera que "esto sirva para que sea un antes y un después y se cambien todas las normas o todas las leyes que haya que cambiar para que estas situaciones no se repitan".

El pasado viernes, la familia de Sandra presentó una querella contra el centro. Lo hizo casi tres meses después del suicidio de la menor puesto que, tal y como pudo saber EL ESPAÑOL, estaban esperando a tener más datos sobre la investigación de la Fiscalía.

Finalmente, Villar ha confirmado que el juzgado ha admitido esta demanda. Ahora, la familia alega que los implicados habrían cometido homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante.

Actualmente el Ministerio Público tiene abierto dos expedientes para investigar la muerte de la menor de 14 años después de que se precipitase desde la azotea del bloque en el que vivía en Sevilla capital.

Uno de los procedimientos tiene el foco puesto en la posible implicación de tres menores en los hechos. El segundo investiga la posible implicación de los responsables del colegio.

Desde la dirección del colegio privado concertado se ha venido pidiendo "cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa".