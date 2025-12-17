Más de 800 centros educativos de la provincia mejorarán sus instalaciones con una inversión de la Junta de 8,2 millones

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, mediante la Delegación Territorial, finaliza el año con una inversión de 8,2 millones de euros destinada a la mejora de espacios, equipamientos y materiales en centros educativos de la provincia.

Estas ayudas alcanzan a 808 colegios e institutos repartidos en los 106 municipios sevillanos.

La nueva convocatoria supone una dotación global de 39,5 millones de euros para toda Andalucía, de los que el 20,7 por ciento corresponde a la provincia de Sevilla, según se recoge en una nota de prensa.

La iniciativa se encuadra en el programa 'Mejora tu centro', con el que el Ejecutivo andaluz potencia la autonomía de los centros educativos, ya que son ellos quienes detectan directamente sus necesidades en materia de instalaciones, equipamiento y materiales, pudiendo afrontarlas con recursos propios gracias a estos fondos.

Esta línea de financiación se suma, en apenas dos meses, a otras dos anteriores. En este sentido, el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha señalado que estas actuaciones constituyen "un paso más" dentro de la política de mejora de infraestructuras educativas de la Junta.

Ricardo Sánchez ha resaltado también que este esfuerzo inversor es clave para que el alumno sevillano pueda formarse en condiciones dignas y en aulas más confortables, saludables y sostenibles.

Asimismo, ha indicado que en solo dos meses todos los municipios de la provincia han recibido inversiones en infraestructuras y equipamientos educativos y que, antes de finalizar el año, se completará la creación de las nuevas aulas digitales.

Según ha subrayado, se trata de una inversión sin precedentes en la provincia de Sevilla en este ámbito.

Municipios

Esta nueva partida se concreta, por ejemplo, en una asignación de 321.216 euros para centros educativos de Alcalá de Guadaíra, destinada a mejoras y adquisición de material.

De este modo, la Junta de Andalucía ha destinado más de 126.370 euros a centros de Arahal; más de 71.100 euros a Bormujos; más de 34.100 euros a Burguillos y más de 172.411 euros a La Rinconada.

En Las Cabezas de San Juan, los centros han recibido cerca de 70.000 euros, mientras que en Lora del Río la inversión ha superado los 120.697 euros.

Asimismo, los centros docentes de La Puebla del Río han contado con más de 63.018 euros; los de Estepa con casi 141.184 euros y los de Fuentes de Andalucía con más de 31.314,62 euros.

En Herrera se ha asignado una partida de 30.912,5 euros y en Carmona más de 104.173 euros. En Dos Hermanas, la cantidad concedida a través de esta línea de subvenciones asciende a 545.096 euros, mientras que en Constantina supera los 91.194 euros.

En Coria del Río se han destinado más de 136.034 euros y en Écija más de 165.395 euros.

Los centros de Los Palacios han recibido 146.388 euros; los de Mairena del Alcor, 80.715 euros; y los de Mairena del Aljarafe, 168.750 euros.

En el caso de la capital, la nueva partida del programa 'Mejora tu centro' alcanza los 2.438.612 euros.