Carmen Vargas gana las elecciones de la Universidad de Sevilla y se convierte en la primera rectora de su historia

Las elecciones de la Universidad de Sevilla han llegado ya a su fin. Carmen Vargas ha ganado la segunda vuelta de los comicios celebrados el pasado lunes 10 de noviembre y se ha convertido en la primera rectora de la historia de la institución hispalense.

La candidata se ha hecho con el 50,81 por ciento de los votos, alzándose como la favorita de los votantes. Por su parte, José Luis Gutiérrez, su adversario en esta vuelta, se ha hecho con el 44,01 por ciento. Los votos en blanco han supuesto el 4,97 por ciento.

No será hasta el día 14 de noviembre cuando se proclame su victoria; sin embargo, desde este martes 11 y hasta el próximo 13 estará abierto el plazo de alegaciones e impugnaciones.