Fiscalía inicia dos expedientes por el caso de Sandra Peña, uno a las presuntas acosadoras y otro al centro

Imagen del colegio con pintadas de "culpables" y "asesinos" tras la muerte de la menor. EP. Sevilla

La Fiscalía va a abrir dos investigaciones por el suicidio de Sandra Peña el pasado martes. Una de ellas será para investigar a las supuestas acosadoras mientras que la segunda se centra en la actuación del colegio ante el presunto bullying.

Será la Fiscalía de Menores la encargada de llevar a cabo el procedimiento. Este organismo está a la espera del atestado que está elaborando el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional. El mismo debe identificar a las menores que supuestamente habría acosado a la menor de 14 años.

Dicho documento aportará datos sobre la edad de las alumnas que participaron en el presunto 'bullying', algo que determinará la posible responsabilidad penal.

Además, el informe también revelará cuáles fueron los actos de acoso que recibió Sandra y que la llevó, presuntamente, a acabar con su vida precipitándose desde la azotea de su bloque.

Los dos expedientes que ha abierto la Fiscalía corresponden a las primeras medidas adoptadas para el esclarecimiento de los hechos.

Inspección para depurar responsabilidades

En el segundo expediente, la Fiscalía analizará la acción del colegio en el que estudiaba la menor, las Irlandesas de Loreto, después de que este conociera la situación por la que podría estar pasando Sandra.

Según informó la Consejería de Educación la semana pasada, tras realizar las investigaciones pertinentes, trasladó toda la información recabada a la Fiscalía para que fuera esta quien llevase el caso de supuesto acoso escolar.

Asimismo, anunció que abriría un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades.

Este lunes, Educación ha trasladado al Ministerio Público el informe de inspección con todos los datos recabados sobre el caso.

El centro podría perder el concierto

Además, la consejería ha advertido de que, en el caso de que se demostrase que el centro no habría actuado tal y como obliga la ley vigente -activando el protocolo antiacoso y el de prevención de conducta de riesgo- podría perder la financiación por parte de la Junta de Andalucía.

Ambos procedimientos deben de ponerse en marcha cuando se tienen conocimiento de una posible situación de acoso escolar.

En esta línea, cabe destacar que la madre de la menor fallecida habría denunciado hasta en dos ocasiones al colegio que Sandra estaba sufriendo 'bullying' por parte de unas compañeras. Según la familia de la víctima, el colegio solamente la cambió de clase y "porque la madre lo pidió expresamente".