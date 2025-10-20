Los colegios de Cerro-Amate y Bellavista, los centros donde más obras ha realizado el Ayuntamiento

Zafarrancho en los colegios de Sevilla. El Ayuntamiento ha realizado obras hasta la fecha en 79 de estos centros educativos repartidos por toda la ciudad. En total, el importe ha alcanzado los 2,7 millones de euros.

De todas las zonas de la hispalense, los distritos Cerro-Amate y Bellavista son los que han visto más mejoras en sus centros escolares. Ahora, el Consistorio ha impulsado otros 11 millones de euros para la ejecución, tramitación y redacción proyectos.

Según ha aclarado el primer edil hispalense, José Luis Sanz, durante el primer trimestre de curso se han atendido casi 1.100 incidencias en más de un centenar de colegios públicos.

Actualmente 3,8 millones de euros están destinados a la ejecución de 37 centros, 4 millones en tramitación en otros 30 y 3,1 en redacción de 14. Asimismo, ha subrayado que estas son cifras que se actualizan semanalmente.

De las casi 80 actuaciones que ha llevado a cabo el gobierno del popular Sanz, 14 han sido en diferentes colegios de los distritos de Cerro-Amate y Bellavista, siete en cada uno de ellos.

En concreto, se trata de los centros escolares Juan XXIII, Jorge Juan, Valeriano Bécquer, Victoria Díez, Pablo Orosio, Candelaria y San José de Palmete del Cerro-Amate. Por otra parte, en el distrito Bellavista-La Palmera se han intervenido el CEIP Manuel Lora Tamayo, Sebastián Bandarán, Capitán General Julio Coloma, Sebastián Elcano, Mercedes Sanroma, Marie Curie y el CEIP La Raza.

Los distritos con menos reformas

A la cola de las reformas se encuentran los colegios ubicados en otras zonas de la urbe como los distritos Sur-Plantinar y Sevilla Este -en ambos sitios solo se han tocado dos centros- y el distrito de la Macarena, que ha sido testigo de diferentes actuaciones en tres de sus colegios.

La mayor parte de las reformas llevadas a cabo por el Ayuntamiento hasta el momento han consistido en el arreglo de los pavimentos deportivos. La inversión total para estos trabajos ha sido "1,4 millones de euros". Mientras que para el repintado, otra de las labores que más se ha realizado, de 13 colegios se ha destinado "un millón".

Además, algunas obras en otros centros de la capital han consistido en la rehabilitación de la instalación eléctrica, como ha sido el caso del CEIP Airas Montano, en la Macarena, o el cerramiento del colegio de Nuestra Señora de la Paz, ubicado en el distrito Sur.

Fuentes municipales recalcan que "la labor del Consistorio es el mantenimiento de los centros". Al hilo de esto, el pasado martes, durante la presentación del contrato de mantenimiento de los colegios de Sevilla, José Luis Sanz aseguraba que este es el "mayor contrato" de este tipo "de la historia del Ayuntamiento". El mismo cuenta con un presupuesto de 2,5 millones de euros.

Contrato de récord

Asimismo señaló que dicho acuerdo está permitiendo "atajar y solucionar, de forma más productiva, rápida y eficiente, las incidencias que se vayan produciendo en los centros".

Tal y como afirman desde el Consistorio, dicho contrato "va desde cambiar un pomo hasta cambiar el césped, algo que cambia el aspecto y la calidad de las zonas escolares por completo".

Según fuentes municipales, "ya hay obras completamente finalizadas o a punto de acabar". Entre estas destacan los baños del colegio Buenavista y los de los CEIP San Pablo y Mariana de Pineda.

En el caso de los aseos del centro Zurbarán, ubicado en el entorno de la barriada la Oliva, en las Tres Mil Viviendas, la reforma "comenzará en breve".

Entre las labores que van a arrancar "en breve" destaca el cambio de ventanas metálicas de 16 colegios repartidos por toda la ciudad, una reforma que tendrá un valor de 920.000 euros.

Otra de las actuaciones más llamativas que ha tenido lugar en mobiliario educativo ha sido la rehabilitación del patio del CEIP Jacaranda, uno de los centros más grandes de la ciudad y que ha contado con una inversión de 540.000 euros. La intención del Ayuntamiento es que la obra "acabe entre diciembre y enero".

Además, con un presupuesto de 100.000 euros, el pasado verano el Ayuntamiento dotó a 24 centros escolares de toldos totalmente renovados gracias al primer contrato de mantenimiento de estas estructuras en los centros públicos de la ciudad. El mismo conlleva una revisión periódica de estos elementos.