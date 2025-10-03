La Universidad de Sevilla destinará 70.000€ a las elecciones a rector, 10.000€ para cada candidato

La Universidad de Sevilla destinará 70.000 euros a las elecciones a rector que comenzarán este mes de octubre. En concreto, cada candidato recibirá 10.000 euros para realizar sus respectivas campañas.

Al hilo de esto, Ángeles Gallego, una de las últimas postuladas en presentar su candidatura, ha criticado la cifra. "Me parece un despropósito y una falta de respeto a las verdaderas necesidades de nuestra comunidad universitaria", ha denunciado.

Asimismo, ha señalado que "con ese dinero podrían darse más de 250 bonos comedor , cuando este año solo se han concedido 150".

Además, ha subrayado que "es una cantidad que supera el presupuesto anual de varias facultades -Geografía e Historia, Bellas Artes, Ciencias del Trabajo, Filosofía, Química, Matemáticas, Edificación o Agronómica-".

Ángeles Gallego ha compartido cuál sería su "verdadera inversión". "Tiempo, escucha y kilómetros de suela de zapato. Prefiero hablar cara a cara con la comunidad universitaria antes de invertir en publicidad", ha declarado.

En paralelo, la candidata a rectora de la Universidad de Sevilla ha destacado que se necesita "una universidad más cercana y transparente, donde los recursos se destinan a lo que de verdad importa: los estudiantes, el profesorado, el personal de administración y servicios y la investigación".

Respuesta de la Universidad

Por su parte, la Universidad de Sevilla ha aclarado a EL ESPAÑOL de Sevilla que "todo lo relacionado con la asignación del presupuesto está recogido en el reglamento electoral".

Además, la hispalense ha subrayado que "las candidaturas que no lleguen al cinco por ciento de los votos deberán de devolver el dinero" y que "todos los gastos deben estar perfectamente justificados".

La Universidad de Sevilla ha destacado que "la asignación directa a los centros y departamentos de la es superior a los 5,75 millones de euros al año", cantidad a la que habría que "sumarle el gasto en infraestructuras y de capítulos".

Asimismo, señala que "el Plan Propio de Investigación asigna más de 600.000 euros a centros y departamentos y el Plan Propio de Docencia 1,8 millones de euros".

Elecciones con sufragio universal

Cabe recordar que estas son las primeras elecciones con sufragio universal ponderado que se celebrarán en la universidad hispalense desde hace veinte años. El pasado 30 de septiembre finalizó el plazo para la presentación de las candidaturas.

Los postulados a rector son Alfonso Castro, Carmen Vargas, José Luis Gutiérrez, Pastora Moreno, Felipe Rosa, Ángeles Gallego y Ana López. La primera vuelta será el 31 de octubre.