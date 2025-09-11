Fin al 'exilio' de los alumnos de Los Bermejales: cuenta atrás para el nuevo Instituto con 500 plazas para ESO y Bachillerato

La parcela donde se ubicará el futuro IES Los Bermejales. EP Sevilla

Los cerca de 15.000 vecinos que viven en el barrio sevillano Los Bermejales tendrán por fin su primer instituto para alumnos de Secundaria y Bachillerato.

Se acabará, por tanto, el 'exilio' de muchos de sus niños, obligados a desplazarse a centros educativos lejanos para cursar la ESO.

Se cumple así una reivindicación de más de 20 años que por distintos motivos nunca ha llegado a ejecutarse. La necesidad comenzó a palparse a inicios de los 2.000 por el crecimiento del barrio.

Ahora, María del Carmen Castillo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, ha confirmado en el Parlamento de Andalucía que ya se prepara la licitación del proyecto.

Para poder dar este paso, solo quedaba la cesión de los suelos por parte del Ayuntamiento. El trámite ya ha sido formalizado y la Junta ha recibido los terrenos. Se ubicará en la calle Chipre, justo al lado del CEIP Marie Curie.

Cambios en el proyecto

La consejera de Desarrollo Educativo ha asegurado que el proyecto del IES Los Bermejales es una prioridad para el Gobierno Andaluz.

Castillo ha aclarado que la planificación de las infraestructuras ha sido analizada "con rigor para adaptarla a las necesidades actuales del sistema educativo".

Ha habido que cambiarlas respecto a lo que ya habían planteado las anteriores administraciones, pues el proyecto estuvo en marcha durante varios mandatos del PSOE.

"Cuando llegamos al Gobierno andaluz encontramos una planificación de las infraestructuras que atendían a unas necesidades que han ido cambiando, porque la dinámica de la población se ha modificado de forma muy importante", ha aclarado.

Manifestación en 2023

Las primeras reivindicaciones de un instituto en la zona aparecieron a comienzos de los 2.000, cuando la población de Los Bermejales ya comenzaba a crecer.

Durante todo este tiempo, asociaciones vecinales como Bermejales 2000 y la AMPA del CEIP Marie Curie han liderado numerosas reivindicaciones. El pasado 2023 llegaron a manifestarse cerca de 500 personas.

Protestaban sobre todo, por los largos desplazamientos que tenían que hacer los alumnos del barrio cuando llegaban a la Secundaria y al Bachillerato.

Estaban obligados a inscribirse en centros como el IES Punta del Verde o Fernando de Herrera, ubicados en Heliópolis, que además, acababan sobrecargados.

Distintas etapas

En 2018, la Junta de Andalucía llegó a asegurar que el IES Los Bermejales sería una realidad "dentro de poco". Sin embargo, el cambio de Gobierno volvió a paralizarlo.

Ya en 2020, el Ejecutivo de Juanma Moreno lo incluyó en un nuevo plan de infraestructuras. La idea era que las obras empezaran en 2021.

Desde entonces, ha habido numerosas conversaciones entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento, pero la cesión de los suelos no se ha materializado hasta ahora.

Es ahora, cuando, según ha anunciado la consejera de Desarrollo Educativo, se han solventado todos los trámites. Se licitará, por tanto, "en un corto espacio de tiempo", aunque, no ha concretado plazos.

Por el momento, solo se sabe que tendrá 500 plazas y 12 aulas dedicadas a Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y otras cuatro a Bachillerato.

Será a partir de la licitación cuando empiecen a conocerse más detalles de uno de los proyectos educativos más esperados en la capital hispalense en los últimos 20 años.