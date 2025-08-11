Las familias vulnerables de Sevilla podrán solicitar material escolar gratuito hasta el 5 de septiembre

Las familias en situación de vulnerabilidad de la ciudad de Sevilla podrán solicitar material escolar gratuito para sus hijos a través del programa 'Equípate' hasta el próximo 5 de septiembre.

El Ayuntamiento de Sevilla, responsable de la iniciativa, ha extendido el plazo para las solicitudes de las mochilas con material escolar, inicialmente previsto hasta el 18 de agosto.

La medida busca responder a la alta demanda registrada y alcanzar a un mayor número de familias en situación de emergencia social antes del inicio del curso 2025-2026.

Según ha explicado el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, esta ayuda, que antes solo estaba disponible en el Distrito Sur, se ofrece ahora en todas las Unidades de Trabajo Social de la ciudad.

"Queremos que ningún niño sevillano comience las clases sin el material necesario para su aprendizaje", ha subrayado.

El programa contempla la entrega de 5.000 lotes completos, que incluyen una mochila azul unisex y suministros básicos como cuadernos, folios, lápices, bolígrafos, gomas, sacapuntas, estuches de colores, ceras, rotuladores, tijeras y pegamento.

Requisitos

Podrán acceder a esta ayuda las familias empadronadas en Sevilla capital con hijos escolarizados el próximo curso, que hayan recibido ayudas municipales en los últimos doce meses y cumplan los límites de renta fijados por el Área de Barrios y Colectivos de Atención Preferente.

Tendrán prioridad los hogares vinculados a proyectos de intervención social, las víctimas de violencia de género, los menores del Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil y quienes participen en iniciativas socioeducativas.

La solicitud puede presentarse online a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento o de forma presencial en los registros de distrito (con cita previa) y en el Registro General de la Plaza de San Sebastián (sin cita).

Toda la información y el formulario de inscripción están disponibles en la web municipal: Programa “Equípate”.