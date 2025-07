Alonso, alumno de Sevilla de la carrera más demandada de España: “Me gustaría seguir estudiando en Cambridge”

El pasado jueves 3 de julio salieron las notas de corte de las carreras de Andalucía. Para sorpresa de nadie, los estudios que requieren una puntuación más alta fueron el doble grado de Física y Matemáticas. Alonso Díaz Uña (21), uno de los sevillanos que estudia esta carrera, confiesa que tiene "pensado hacer el máster y el doctorado en alguna universidad extranjera como Cambridge".

"Me llaman la atención Cambridge, Eth Zurich, Bonn y los institutos Perimeter y Max Planck", afirma este sevillano. Aunque admite que la decisión final "dependerá de las becas que consiga".

A pesar de haber sido uno de los pocos vecinos de Sevilla que ha conseguido acceder al codiciado grado, este estudiante admite que “no fue hasta bachillerato” cuando las matemáticas empezaron a llamarle la atención. En su lugar, la biología y la geología eran las disciplinas que más le interesaban.

¿Cómo ha sido el proceso hasta conseguir entrar?

Mi caso fue bastante lineal. Desde pequeño tuve interés en muchas disciplinas, pero no me atraían las matemáticas. Me interesaban la biología y la geología -a día de hoy lo siguen haciendo-. Sin embargo, cuando indagas en cómo funciona nuestro universo, acabas en la física.

Durante la ESO consumía divulgación científica, pero, a veces, me daba una imagen insuficiente de la ciencia. En bachillerato descubrí que, más allá de ofrecer métodos elegantes y potentes para describir las cosas, también me gustaban por sí solas.

No tuve dificultad en Bachillerato ni Selectividad. En esta última saqué un 13,925. Pero claro que tuve que estudiar, sobre todo en Historia y Literatura.

En el doble grado de Física y Matemáticas no predomina una genialidad innata, sino una cultura del esfuerzo y autosuperación. Estoy en contra de los "ejercicios tipo", pero Selectividad te obligaba a sabértelos como un recetario.

¿Cómo está siendo la carrera?

Es distinta a lo que esperas (más técnica, más general, pero también más interesante). Tengo la suerte de que mi carrera me apasiona, pero es dura.

Las matemáticas requieren que cambies cómo piensas, y la física, que seas algo canalla al resolver problemas. Eso es difícil, y aprendes a ser humilde.

Me va muy bien, voy a curso por año (termino el próximo), aunque esto no es algo tan común. El doble grado supone una gran carga de trabajo, a veces con la sensación de no poder pararse a respirar.

¿Cuántas horas le dedica al estudio fuera de clase?

Quizás 3-4 horas al día. En época de exámenes sí requiere casi toda mi atención, y eres un poco un fantasma de biblioteca. Pero es importante mantener un equilibrio trabajo-ocio.

Hay una idea equivocada de que el físico-matemático es una carcasa vacía llena de fórmulas. Somos humanos con necesidades y hobbies. Disfruto del cine, el senderismo, el jazz, la historia antigua, etc.

¿Hay competitividad entre los estudiantes?

Hay una competitividad fuerte pero sana. Entendemos que estamos metidos en lo mismo y necesitamos de apoyo mutuo. Compartimos apuntes y explicaciones, y cuando se trata de disputar una matrícula de honor o una beca, hay un sentimiento que se supone, pero no tóxico, de "que gane el mejor".

¿En qué le gustaría trabajar?

Quiero investigar. Conozco los retos económicos al respecto, pero es por lo que muchos entramos en la carrera, y afortunadamente mi expediente me lo permite. Y hay muchos temas donde el perfil del físico-matemático reluce y me llaman la atención.

¿Ha considerado trabajar en el extranjero?

Sí. Tengo planeado hacer el máster y el doctorado en universidades extranjeras. Me llaman la atención centros como Cambridge, Eth Zurich, Bonn y los institutos Perimeter y Max Planck, aunque la decisión final dependerá de las becas que consiga.

Aunque me decante por un post doctorado en España, vivir en el extranjero te permite ver cómo está el patio y te ayuda a encontrar sueldos de investigador o docente más competitivos.

¿Qué sueldo aspira a cobrar?

Todavía es pronto para ponerle una cifra exacta, pero me gustaría que mi trabajo estuviera bien valorado, tanto por el impacto que tenga como por el esfuerzo que conlleva.

Lo importante para mí es poder desarrollarme en un entorno donde se reconozca el talento y se aprenda constantemente.

¿Crees que le será difícil conseguir trabajo?

No. En la academia puede ser más complicado un sueldo decente, y tardas bastante en lograrlo, pero confío en que mi expediente, y el de mi promoción, será valorado. Me apena que la estabilidad laboral del científico en España sea tan débil que necesites de un expediente perfecto.

¿Qué le recomendaría a alguien que va a empezar a estudiar Física y Matemáticas?

El doble grado es largo y a veces sufrido, pero merece la pena. Pero un aviso: hay pocas carreras que cambien tanto al acceder a la universidad. Esta carrera te tiene que interesar.

No hay que hacerla por prestigio. Un expediente excelente abre más puertas que uno mediocre en un doble grado. Es una carrera demandante, pero no para genios.