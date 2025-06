Ángela (26 años), opositora de Sevilla: "Me dio un ataque de ansiedad haciendo el examen; las sensaciones son muy malas"

El pasado sábado tuvieron lugar las oposiciones de Magisterio de Andalucía. Ángela León (26) fue una de las aspirantes a conseguir una plaza en los colegios andaluces. Sin embargo, esta opositora ha salido "con malas sensaciones".

"Llevaba toda la semana con ansiedad y en el examen me dio un ataque", confiesa. No obstante, esta sevillana natural de Mairena del Alcor defiende que no se va a rendir y "que cuando tenga que llegar el momento, llegará".

Se trata de la tercera vez que la opositora se ha presentado en al examen y, a pesar de haber sacado siempre notas altas, denuncia que "es muy difícil que te llamen porque los interinos tienen prioridad".

¿Siempre tuvo claro que quería ser docente?

Saqué cerca de un 14 en Selectividad y todo el mundo me decía que me metiese en otra carrera con más salida, pero yo siempre tuve claro que quería ser maestra de infantil.

¿Con qué sensaciones ha acabado el examen?

Tengo sensaciones muy malas porque me dio un ataque de ansiedad. He estado toda la semana sintiéndome así y el día del examen también. Estuve cuatro horas y media empezando la prueba y luchando con mi cabeza.

¿Cuál fue la parte que le pareció más difícil?

Si llevas todos los temas estudiados, no hay ninguna parte especialmente complicada. Los supuestos eran fáciles esta vez, pero claro, los nervios a veces juegan una mala pasada como me pasó a mí.

¿Cómo va a celebrar haber acabado el examen?

El fin de semana he estado descansando, al igual que el resto de opositores. Este proceso es muy injusto y hasta que no salen las notas estás con la incertidumbre y preparándote para la exposición, a pesar de no saber si estás aprobado.

¿Es la primera vez que se presenta a las oposiciones? ¿Cree que está vez es la definitiva?

Es la tercera vez que me presento y no va a ser la definitiva. Es muy difícil que te llamen, los interinos tienen prioridad.

¿Qué le motiva a seguir adelante a pesar de la dificultad del proceso?

A pesar de todo, lo que me motiva es que siempre he querido ser maestra. Habrá que seguir para delante hasta que se consiga. Hay quienes lo consiguen a la décima y otros a la primera. Estoy segura de que llegará.

¿Qué opina del examen y su dificultad?

No me gusta el examen. Se evalúa todo el conocimiento en cuatro horas y media; soltamos el temario como un papagayo. Además, creo que es muy subjetivo, tal vez en un apartado un profesor te pone un siete y otro un diez.

¿Cómo le afecta emocionalmente la incertidumbre de no saber si obtendrás plaza?

Que hombre, que después la verdad si llego a saber que lo que hay después, pues a lo mejor uno me lo hubiese replanteado más.

¿Ha tenido momentos en los que pensó en abandonar?

Claro, me lo he replanteado muchas veces a lo largo del proceso, y más cuando estás agobiada. El sistema en Andalucía está muy mal, hay mucha gente como yo, que ve que no avanzan. He pensado en abandonar y seguir más adelante, cuando haya cambiado el sistema.