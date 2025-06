La Universidad de Sevilla aplaza el polémico curso para enseñar a los hombres a planchar al no disponer de todos los permisos

Cartel publicado por la US sobre el curso que buscaba enseñar a planchar a los hombres.

La Universidad de Sevilla (US) "aplaza" el curso Construyendo Masculinidades, en el que proponían introducir a los hombres en las tareas domésticas, al señalar que "no ha terminado de pasar el proceso de verificación que deben pasar todos los cursos en la US".

Así lo confirman fuentes internas de la entidad educativa pública a EL ESPAÑOL. "El curso se ha aplazado", apuntan. Sin embargo, hace apenas tres días que la US publicó el curso, momento en el que todas las cabeceras de la ciudad se hicieron eco, lo que suscitó la polémica en seguida.

Desde la US apuntan a que "en cuanto esté terminado ese proceso" necesario para su publicación "se volverán a ofertar". Afirman que el hecho de haberlo dado a conocer fue "un error". "Se publicó la información antes de tiempo", defienden.

La Universidad de Sevilla, a través de su Unidad para la Igualdad, impulsó este programa educativo en colaboración con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Bajo el título Construyendo Masculinidades Corresponsables en las Tareas de Cuidado y del Hogar, la iniciativa pretendía sensibilizar y formar a los jóvenes en competencias relacionadas con el ámbito doméstico.

También buscaba instruir en los cuidados que tradicionalmente han sido relegados al papel femenino y que apenas ha sido abordado en el entorno académico.

El proyecto partía de una reflexión clave: no se puede exigir corresponsabilidad a los hombres si nunca han sido educados para asumir esas tareas.

Polémica en redes sociales

El curso pasó en cuestión de minutos a suscitar un aluvión de críticas. Los usuarios de X (antes Twitter) llegaron a hacer comentarios de la talla de "Ridículo espantoso de la Universidad de Sevilla. Cursos para todo el que lo necesite, hombre o mujer. Que las mujeres no nacen sabiendo".

En el mismo hilo de argumentación se ubicaba otro de los comentarios que más repercusión ha tenido: "Me parece extremadamente machista pensar que las mujeres nacen sabiendo planchar".