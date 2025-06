Fernando, la mejor nota de la Selectividad 2025 en Sevilla: "Se me atragantó un poco el examen de Historia"

El mejor alumno de la Selectividad 2025 en Sevilla es Fernando del Toro. Ha sacado un 13,954, pero estuvo muy cerca del 14. "Se me atragantó un poco el examen de Historia", confiesa.

Es la única materia donde no pudo sacar el 10 y la que más trabajo le ha costado durante todo el año. "Es la asignatura a la que más miedo tenía por ser la más densa", revela desde la casa de su abuelo en Villalba del Alcor (Huelva).

Su familia es de este municipio onubense, aunque él vive en San Juan de Aznalfarache y estudia en Sevilla en el IES Carlos Haya de Tablada.

La noticia de que es el mejor alumno de 2025 le pilló en la casa de su abuelo del pueblo. "Estoy eufórico ahora mismo, dando vueltas y saludando a todo el mundo", indica en declaraciones para EL ESPAÑOL.

Con la nota que ha sacado, puede elegir prácticamente lo que quiera, pero todavía no lo tiene decidido al completo. Su primera idea es el doble grado de Física y Matemáticas, que el año pasado requirió un 13,67. No obstante, no descarta el grado de Matemáticas o Ingeniería Aeronáutica.

Tomará la decisión sobre su futuro en los próximos días, aunque tiene claro que no quiere salir de Sevilla. "Aquí tengo todas las facilidades y es una ciudad puntera en las carreras que quiero estudiar", reconoce.

Examen "asequible"

Fernando asegura que ha sido un "año duro". No solo ha estudiado el Bachillerato Tecnológico. También ha terminado el curso profesional de oboe.

Es otra de las pasiones de este sevillano que durante el curso ha estudiado de "todo un poco", pero es Historia la que le ha obligado a esforzarse más.

En realidad, según explica el examen fue "bastante asequible", aunque Dibujo era "un poco trampa". "Había que leer bien el enunciado". Sobre Física, "el problema era que había que saberse todo".

En su opinión, no le ha supuesto ningún problema el cambio de formato de la Selectividad en este 2025, porque, según dice, "los contenidos son los mismos" de siempre.

Llegó "muy nervioso" al examen, pero se le pasó en cuanto terminó el primer día. "Pensaba que era mucho peor. Llevaba todo el año haciendo pruebas similiares", comenta. Así, afrontó las dos jornadas que quedaban con mucha más calma.

Un verano intenso por delante

El día anterior de la Selectividad salió a comer con sus amigos. "Ni siquiera estudié. Necesitaba limpliar la mente", confiesa.

Ahora, antes de comenzar la vida universitaria, pasará un verano muy intenso. "Me he apuntado al carné de conducir, a clases de guitarra y al gimnasio", explica.

Es es el plan de los próximos meses para Fernando del Toro, que con sus 18 años recién cumplidos podrá elegir la carrera que desee.

Baja el porcentaje de aprobados

Este sevillano es uno de los 11.025 participantes que participaron en al menos una de las dos partes de la Selectividad en la Universidad de Sevilla. El porcentaje de aprobados fue del 92,17 por ciento.

La diferencia es muy significativa respecto al 2024, cuando se rozó el 100 por ciento, con un 99,49 por ciento de aprobados. Ha caído casi ocho puntos.

A las Pruebas de Acceso se presentaron 8.733 alumnos y consiguieron superarla 8.049. La nota media fue de 7,63. Como en años anteriores, las chicas obtuvieron más calificación (7,71) que los chicos (7,54).

Mientras, se matricularon solamente para las Pruebas de Admisión, que es la fase voluntaria, 2.273 estudiantes.

Tras Fernando del Toro, la segunda mejor nota de la Selectividad en la Universidad de Sevilla la obtuvo Cayetano Barrera Lozano, del IES La Campiña, con un 13,925. La tercera calificación es la de Carmen Martínez Molina, del CDP Montaigne, con un 13,905.

Los mejores de la UPO

También ha caído un poco el porcentaje de aprobados entre los que hicieron la prueba en la Universidad Pablo de Olavide. Es de un 94 por ciento, algo más de dos puntos menos que en 2023.

La mejor de todas fue Kel González Romero. Con su 13,950, esta alumna del IES Camas-Antonio Brisquet sacó la segunda mejor nota de los que se examinaron en Sevilla. Solo la supera Fernando del Toro.

Por su parte, la segunda mejor calificación de la UPO la obtuvo Antonio García-Cervigón Moreno, del CPD Alberto Durero, que sacó un 13,889.