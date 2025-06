El paro se ceba en Sevilla con las personas que tienen estudios generales, que suponen la mitad del total de desempleados

Los últimos datos del paro en la provincia de Sevilla, que corresponden a abril de 2025, revelan que el grupo más afectado por el desempleo está formado por personas con estudios generales, es decir, con formación hasta Bachillerato.

De las 150.039 personas desempleadas en la provincia, 77.651 tienen estudios generales. Esto puede explicarse porque la mayoría de la población sevillana alcanza ese nivel educativo; por tanto, aunque su tasa de paro sea baja, el número total de parados sigue siendo mayor que en otros grupos.

El segundo grupo más afectado es el de quienes no llegaron a completar los estudios primarios. En esta situación se encuentran 26.401 personas que buscan activamente empleo.

El tercer lugar lo ocupan quienes intentaron acceder al mercado laboral a través de la formación profesional. Representan el 8 por ciento del total de personas paradas en la provincia, con un total de 13.179 inscritos.

Con la prueba de acceso a la universidad —la antigua Selectividad, ahora renombrada como PAU— a la vuelta de la esquina, surge la duda de cuál es la tasa de paro entre quienes optaron por los estudios superiores.

Desempleo en universitarios

La Consejería de Empleo distingue entre estudiantes de primer ciclo (quienes han superado al menos hasta el tercer curso de un grado universitario, pero aún no tienen el título) y los de segundo y tercer ciclo (es decir, quienes cuentan con título universitario, máster y/o doctorado).

Entre los primeros, el paro alcanza a 3.586 personas, mientras que entre los titulados de segundo y tercer ciclo, el desempleo afecta a 9.385.

Que haya más paro entre quienes ya han finalizado la universidad que entre quienes aún no lo han hecho puede deberse a varios factores. Uno de ellos es que los estudiantes con estudios incompletos pueden no estar en búsqueda activa de empleo, por lo que no figuran como demandantes en las estadísticas oficiales.

También es posible que estén desempeñando trabajos esporádicos o estacionales, habituales entre quienes necesitan ingresos adicionales para cubrir los gastos del curso académico.

Por tanto, es razonable deducir que, una vez se obtiene el título universitario, muchas más personas se inscriben como demandantes de empleo, lo que se traduce en un aumento del paro registrado entre este grupo.

El paro es femenino

En todos los niveles educativos, las mujeres continúan liderando las cifras del paro. Desde quienes no tienen estudios hasta aquellas con formación universitaria, el desempleo afecta en mayor medida al género femenino.

De las 77.651 personas con estudios generales en paro, 46.529 son mujeres. Una tendencia similar se observa entre quienes no completaron la educación primaria: de las 26.401 personas desempleadas en esta situación, 15.641 son mujeres.

Más significativo aún es el caso de quienes cursaron formación profesional. De las 13.179 personas desempleadas con este perfil, 9.465 son mujeres y solo 3.714 hombres. Es decir, el 72 por ciento del paro en personas con FP o grado medio corresponde a mujeres.

Esta desigualdad se mantiene en los niveles de estudios superiores. En lo que la Consejería de Educación clasifica como primer ciclo universitario, el paro femenino representa el 76 por ciento del total.

Lo mismo ocurre entre quienes cuentan con grado universitario, máster o doctorado, donde las mujeres suponen el 69 por ciento de las personas desempleadas con ese nivel educativo.

Caída del paro en un año

Entre abril de 2024 y abril de 2025, el desempleo en la provincia de Sevilla ha caído un 7,96 por ciento, lo que se traduce en 12.982 personas menos inscritas como paradas.

Sin embargo, la evolución ha sido desigual. El colectivo con estudios primarios completos ha experimentado una bajada mucho más leve, con una variación relativa del 2,65 por ciento, lo que equivale a apenas 190 personas.

En el extremo opuesto, el mayor descenso del paro se ha registrado entre quienes cuentan con estudios universitarios incompletos, donde el desempleo ha bajado un 9,72 por ciento en el último año.