La Junta elige a la CTA como entidad para acelerar procesos de innovación empresarial con ayudas de 26 M€

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ha elegido a la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), mediante un proceso de selección a través de convocatoria pública, como entidad colaboradora para acelerar procesos de innovación empresarial.

El presidente de CTA, Beltrán Pérez, destaca que la entidad se consolida así como "una entidad clave" de colaboración público-privada, además de ser el aliado estratégico en Andalucía del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).

La Consejería de Universidad contará con CTA como entidad colaboradora en las líneas de subvenciones 3 y 4 del programa InnovAndalucía de ayudas para el fomento de actuaciones de innovación y desarrollo tecnológico, en el Marco del Programa Andalucía Feder 2021-2027.

Ambas líneas de subvenciones de innovación suman un presupuesto total de 26,4 millones de euros.

La línea 3 son subvenciones para proyectos de innovación empresarial y cuenta con un presupuesto de 11,4 millones de euros, mientras que la línea 4 son subvenciones para proyectos de innovación en el sector de la aviación sostenible y dispone de un presupuesto de 15 millones.

Ambas líneas de ayudas están destinadas a proyectos de investigación y desarrollo ejecutados por empresas y en colaboración con los Agentes de Generación del Conocimiento.

Las funciones de CTA como entidad colaboradora incluyen asistir a la Consejería de Universidad, siempre bajo su supervisión, desde la fase de presentación de solicitudes hasta la fase de justificación de las ayudas.

El proceso incluye la realización del informe de evaluación de las solicitudes presentadas, siempre con un carácter instrumental, auxiliar o de apoyo técnico, puesto que la Consejería conserva en todo momento el control y decisión en el procedimiento.

Dilatada experiencia en la gestión de incentivos a la I+D+i

Las bases de la convocatoria establecen que la entidad colaboradora deberá contar con experiencia en la gestión de líneas de subvenciones, ayudas o incentivos destinadas a la realización de actuaciones de innovación empresarial en el ámbito territorial de Andalucía en los últimos cinco años desde la publicación de las bases reguladoras.

Así es el caso de CTA, que ha gestionado con éxito durante 20 años su propio programa de incentivos a la I+D+i empresarial, con el que ha concedido 214,56 millones de euros en incentivos a 856 proyectos de I+D+i empresarial, que han movilizado 611,94 millones de euros.

CTA cuenta además con su propio equipo de técnicos especializados en la evaluación y gestión de proyectos de I+D+i.