Caja Rural del Sur celebra sus 25 años con presencia en todas las provincias andaluzas, Madrid y Portugal

Caja Rural del Sur ha celebrado su 25º Aniversario con una gala conmemorativa en el hotel Alfonso XIII de Sevilla, un acto que ha reunido a representantes empresariales, institucionales y sociales de toda Andalucía.

El evento ha marcado el cierre de un año de celebraciones por los 25 años de historia de la entidad, desde su constitución en el año 2000 como cooperativa de crédito andaluza.

Durante el encuentro, el presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, destacó el sólido recorrido de la entidad y subrayó que la gestión responsable y cercana ha permitido situarla, según la agencia Moody´s, como la primera en solvencia y fiabilidad crediticia del sistema financiero español.

También recordó la reciente expansión internacional de la cooperativa, con la apertura de oficinas en Portugal y su implantación en Madrid, consolidando así su crecimiento y liderazgo.

García-Palacios Álvarez expresó su agradecimiento "a todos los empleados que, sin excepción, han contribuido con su esfuerzo, dedicación y compromiso a los logros alcanzados durante estos años, desde los equipos directivos hasta las oficinas, colaboradores y miembros del Consejo Rector".

Cercanía a los clientes

Por su parte, el director general, Guillermo Téllez, defendió el modelo cooperativo de negocio de la entidad "basado en la cercanía, la escucha activa de nuestros clientes y el compromiso con la mejora de la calidad de vida del territorio".

Téllez comparó el recorrido de estos años con "una pista americana", marcada por crisis económicas, fusiones y transformaciones del sistema financiero, y afirmó que el crédito cooperativo "funciona porque está sostenido por las personas:socios, consejeros, empleados y clientes".

Durante la gala, la entidad rindió homenaje a consejeros que han formado parte de su historia y reconoció a instituciones y personalidades por su aportación al progreso andaluz.

Galardonados

Entre los galardonados figuran Ovipor, Dcoop, Agrosevilla, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba, el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda y Ricardo Serra Arias, presidente de ASAJA Andalucía.

En estos veinticinco años, Caja Rural del Sur se ha consolidado como una de las principales entidades financieras cooperativas de Andalucía, con presencia en todas las provincias de la comunidad, además de Madrid y Portugal.

El evento finalizó con un cóctel en el que los asistentes compartieron recuerdos, proyectos y la visión de futuro de la entidad, que continúa trabajando con la misma vocación de servicio, cercanía y compromiso con la región.

Actualmente, cuenta con 320 oficinas, 1.000 empleados y más de 800.000 clientes. Su volumen de negocio alcanza los 17.784 millones de euros.

A través de su fundación, la entidad continúa impulsando proyectos educativos, culturales y sostenibles, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico y social de Andalucía.

La celebración de su 25º aniversario ha puesto de manifiesto el papel clave que Caja Rural del Sur desempeña como motor de progreso y cooperación en el territorio donde nació y creció.