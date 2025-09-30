Eurocaja Rural aterriza en Sevilla para abrir su primera oficina en Andalucía y consolidar su crecimiento

Eurocaja Rural ha abierto su primera oficina en la comunidad andaluza, concretamente en la ciudad de Sevilla, en un paso estratégico que marca el inicio de su implantación en el sur de España.

La entidad financiera suma Andalucía a las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Castilla y León, Cantabria, La Rioja y Aragón, continuando así su plan de expansión nacional puesto en marcha en 2011.

La nueva oficina está ubicada en la calle Virgen de Luján, 39, en el barrio de Los Remedios, con el objetivo de acercar su modelo de banca cercana y comprometida a nuevos territorios.

También, combatir la recesión económica, la exclusión financiera y la reducción de oficinas que ha prevalecido en el sector en los últimos años.

A nivel nacional, la red comercial implantada supera ya las 495 oficinas. En concreto, la nueva de Sevilla contará con un horario de apertura al público de 8:30 a 14:00 horas.

Al frente de la misma se encuentra Leandro Burguete Arévalo, junto a los gestores comerciales Rosa María Vílchez García y Víctor Galván Tomillo.

El equipo que lidera esta delegación cuenta con una amplia experiencia en el sector y un firme compromiso de atender a la ciudadanía con cercanía.

Su objetivo es proporcionar asesoramiento personalizado, atención cercana y proximidad, así como un amplio y variado catálogo de productos especializados y servicios a medida de los requerimientos de los clientes.

Con esta apertura, Eurocaja Rural ratifica a su vez su firme compromiso por generar empleo y contribuir a la dinamización de los territorios donde opera con responsabilidad y vocación de servicio, ofreciendo un modelo de negocio de banca tradicional híbrido, que integra las ventajas de la banca digital y las nuevas tecnologías con la presencia física de oficinas.

Para el director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, el fin es ser "una entidad de ámbito nacional, generando economía circular".

A su juicio, "esta nueva oficina ejemplifica que es posible expandirse y generar empleo sin renunciar a nuestro modelo de proximidad y cercanía".

Para ello, cree que es clave en un área de actividad como la bancaria, donde es "indispensable el asesoramiento personal y la atención profesional para generar confianza". Solo en 2024, la entidad abrió más de una veintena de oficinas y llegó a captar 195 nuevos clientes al día.

Este 2025 ya ha incrementado su red comercial con casi una veintena de oficinas más y el objetivo general es continuar generando empleo en nuevos territorios, contribuyendo a su desarrollo económico y social.

Actualmente, la entidad cuenta con más de 500.000 clientes, 100.000 socios e integra a más de 1.300 profesionales.

Respaldo social y compromiso

Además, a través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (FEP), la cooperativa de crédito impulsa numerosos programas de apoyo a colectivos vulnerables, fomento del empleo, inclusión social y colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro.

Iniciativas como las 'Ayudas Sociales', las Ayudas 'Workin' -dirigidas a promover la inserción laboral de personas con discapacidad- o acciones solidarias como la Carrera contra la ELA, que este año se celebrará el 5 de octubre y cuya recaudación se dona íntegramente a entidades que luchan contra esta enfermedad.

Con su implantación en Sevilla, Eurocaja Rural pone también a disposición del territorio andaluz esta vertiente solidaria, con el objetivo de contribuir activamente al bienestar de la sociedad y al desarrollo sostenible de la comunidad.

Igualmente, la entidad lucha contra la exclusión financiera garantizando el acceso a una atención cercana y personalizada y promoviendo la igualdad de oportunidades, tanto en municipios con baja densidad de población como en grandes ciudades.

Hasta la fecha, Eurocaja Rural es la única referencia financiera en 71 localidades, donde residen más de 89.000 habitantes.