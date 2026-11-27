Condenan a dos exalcaldes del PSOE de Huévar del Aljarafe por la compra de votos a cambio de puestos de trabajo

Condenan a dos exalcaldes del PSOE de Huévar del Aljarafe por la compra de votos a cambio de puestos de trabajo.

La resolución judicial ha acreditado que ambos recurrieron a un sistema de contratación al margen de los procedimientos legales, según ha adelantado ABC de Sevilla.

Rafael Moreno y Áurea Borrego han sido condenados por un delito de prevaricación relacionado con la contratación irregular de vecinos durante su etapa al frente del Consistorio.

La sentencia, fechada este jueves, impone a Moreno ocho años y medio de inhabilitación y a Borrego doce años. Los hechos se remontan al periodo comprendido entre 2013 y 2019, cuando ambos estuvieron al frente del Consistorio.

La causa tiene su origen en la documentación conocida como el 'Plan 1.000', elaborado por un antiguo primer teniente de alcalde socialista. En él, aparecía descrito un supuesto sistema de control electoral basado en el seguimiento individualizado de los vecinos del municipio.

Allí, se recogía información organizada por calles y domicilios, con referencias a la orientación ideológica de los residentes y a sus necesidades de empleo. Según la instrucción del caso, ese mecanismo habría permitido utilizar las contrataciones municipales como instrumento de fidelización electoral.

La causa adquirió especial relevancia tras el cambio de gobierno municipal en junio de 2019, cuando María Eugenia Moreno, del Partido Popular, asumió la Alcaldía después de casi cuarenta años de gobiernos socialistas.

El tribunal apunta que durante esos años se incorporó a 21 vecinos a la plantilla municipal de «forma absolutamente irregular, sin tramitar expediente alguno, incumpliendo los principios de concurrencia, igualdad, mérito y capacidad».

La sentencia también señala que el Ayuntamiento tampoco disponía entonces de una bolsa municipal de empleo y que no se efectuó ninguna evaluación de los méritos de los aspirantes. Tampoco, se publicitaron las ofertas laborales ni se abrió la documentación administrativa necesaria para justificar las incorporaciones.

La Audiencia considera que las decisiones se adoptaron «de forma irregular y arbitraria, sin seguir ningún tipo de procedimiento, no existiendo expedientes, ni publicidad y vulnerando de forma clara y palpable los principios de igualdad, mérito y capacidad».

La sentencia de la Audiencia de Sevilla se centra en las contrataciones efectuadas sin procedimiento administrativo y concluye que los dos antiguos regidores actuaban de forma «contraria a derecho e ignorando las advertencias de los reparos de la secretaria y la falta de presupuestación».