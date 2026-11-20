Retiran en Sevilla carne mechada de una empresa vinculada a los dueños de Magrudis por una alerta

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla han retirado del mercado los productos cárnicos listos para el consumo de la marca Horneados Lora.

La historia adquiere aún más relevancia porque esta empresa estaría vinculada a Magrudis, que causó el mayor brote de listeria en España en 2019 dejando más de 240 lesionados, cuatro víctimas mortales y siete abortos en embarazadas.

El administrador único de Horneados Lora SL es Pedro Marín, quien trabajó en Magrudis, la empresa responsable de la marca La Mechá, y es hermano de José Antonio Marín, considerado el máximo responsable del negocio, según Facua.

Asimismo, Facua ha recordado que ya destapó en octubre de 2019 que Pedro Marín figuraba como administrador único de otra empresa cárnica sin Registro Sanitario, Ibérico de Bellota Finca Santa Marta SL, domiciliada en Alcalá de Guadaíra.

La retirada del costillar de cerdo, chicharrón de Cádiz y carne mechada se produce tras la detección de un obrador no autorizado, cuya actividad ha sido suspendida.

La Consejería comunica que han sido distribuidos en diversos establecimientos de Sevilla capital y de los municipios de Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas.

Según el informe de los inspectores municipales, este establecimiento elaboraba estos productos "sin la preceptiva autorización sanitaria, sin cumplir los requisitos exigibles en cuanto a equipos e infraestructuras y sin un sistema de autocontrol adecuado".

Las actuaciones sobre el establecimiento continúan a la espera de los resultados analíticos. En este sentido, los inspectores municipales y los de la Consejería están verificando la retirada efectiva de estos productos en los establecimientos a los que fueron distribuidos.

Sanidad recomienda a las personas que tengan en su domicilio alguno de estos productos de esta marca que se abstengan de consumirlos y los devuelvan en el establecimiento donde los adquirieron.