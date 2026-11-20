Moreno anima desde Dos Hermanas, plaza 'talismán' de Sánchez, a ganar la provincia: "Ya está bien de monopolio"

En la ciudad 'talismán' de Pedro Sánchez, Dos Hermanas, Juanma Moreno ha lanzado este viernes el reto de vencer en la provincia de Sevilla por primera vez en la democracia en unas generales.

El presidente del Gobierno de España y candidato del PSOE abrió la campaña en un mitin en la localidad sevillana. Siempre ha sido fiel a esta plaza desde que comenzara aquí su remontada para volver a ganar la secretaría general en 2017.

Ahora el PP aspira a 'robarle' Dos Hermanas y la provincia de Sevilla: "Se puede conseguir esa alternancia natural", ha dicho el presidente de la Junta en un acto en la localidad.

"Ya está bien que se diga que Sevilla es monopolio del socialismo. Sevilla está despertando, por primera vez se rompió ese muro en las autonómicas", ha añadido en referencia a las victorias en 2022 y 2026.

"A Sevilla le sienta bien el PP", ha afirmado, para recordar las aportaciones de su gobierno a Dos Hermanas y la provincia frente al "abandono" de Moncloa.

El cabeza de lista por Sevilla, Juan Bravo, ha recordado que "nos jugamos un escaño más en Sevilla". Sería el quinto, con lo que podría convertirse en la provincia que más asientos aporta al PP.

"El cambio también es posible en Dos Hermanas, aunque durante muchos años se dio por hecho que esta ciudad tenía un único dueño político", ha dicho el presidente provincial del PP, Ricardo Sánchez.

La ciudad votó por el PP como opción mayoritaria en las elecciones autonómicas de 2022 y 2026. Y en las generales de 2023, el PSOE ganó por un margen más estrecho de lo habitual: 6.000 votos.