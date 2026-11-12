El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participa en un acto público con motivo del inicio de la campaña electoral del 29N en Sevilla. Europa Press

Juanma Moreno a Juan Bravo: "Hay que ganar por primera vez en la provincia de Sevilla unas elecciones generales"

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha apuntado al candidato número 1 de la lista por Sevilla, Juan Bravo, que hay que "ganar por primera vez en la provincia unas elecciones generales".

Moreno ha señalado que hay que continuar rompiendo estadísticas y que el reto es que el Partido Popular gane por primera vez unas elecciones generales en la provincia de Sevilla desde 1977.

La sevillana es uno de los enclaves donde siempre ha ganado el PSOE y es uno de los puntos clave que se han marcado los populares para llevar a La Moncloa a Alberto Núñez Feijóo como futuro presidente del gobierno.

El acto de inicio de la campaña electoral ha sido en un conocido hotel sevillano que se ha llenado de políticos populares como el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez; el eurodiputado y anterior presidente del PP de Andalucía, Juan Ignacio Zoido, y Javier Arenas, presidente del PP andaluz durante años.

Juanma Moreno ha apuntado en su discurso que hay "numerosas razones" para votar al PP porque "el señor Sánchez merece un severo castigo".

Ha señalado que en estos ocho años, ha construido "un muro con tenacidad para crear un espíritu de confrontación", es decir, "un muro con consecuencias muy graves".

Sobre ese muro, Moreno ha recalcado que también "tapa las vergüenzas" de estas legislaturas y ha insistido en el "desmantelamiento de los servicios públicos".

Ha recordado la cantidad de incumplimientos con la provincia de Sevilla y con el resto de Andalucía que van desde la no realización de la conexión ferroviaria entre la estación de trenes de Santa Justa hasta el aeropuerto de San Pablo hasta la renovación de los cercanías o el tercer carril de la autopista hacia Cádiz.

En esa misma línea, ha ahondado Juan Bravo, candidato número 1 de la lista por la provincia de Sevilla, enumerando la cantidad de "incumplimientos" que ha hecho Pedro Sánchez con Sevilla.

Además, ha resaltado que todo lo que va a hacer el futuro gobierno, "ya se hace en Andalucía gracias al PP" como bajar impuestos o "gestionar" el día a día de los andaluces.

Bravo ha apuntado que se van a construir un millón de viviendas en los próximos años y "va a ser bajo un gobierno del Partido Popular".

Otros mensajes lanzados por el también vicesecretario de economía son que se va a buscar de nuevo la independencia de las instituciones para "no poner a amiguetes" y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "tengan de nuevo su orgullo y su honor".