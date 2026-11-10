Condenado a 15 años de cárcel por matar con unas tijeras al marido de su amante y tendrá que pagarle 326.000€

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a quince años de cárcel a un hombre que asesinó a otro varón en la capital hispalense en el mes de mayo de 2025 tras apuñalarlo en repetidas ocasiones con unas tijeras, dándose la circunstancia de que la víctima era el marido de la amante del investigado.

El acusado iba a ser enjuiciado a partir del próximo jueves día 12 de noviembre por un jurado popular, pero la vista oral no se celebrará finalmente tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía.

La acusación particular ejercida por la familia del fallecido, el abogado de la defensa y el propio encausado, quien reconoció los hechos y que ha sido condenado en virtud de dicho acuerdo a quince años de prisión y el pago de una indemnización total de 326.664,44 euros a la mujer y los dos hijos de la víctima por un delito de asesinato.

La Audiencia Provincial le impone la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 200 metros de la viuda y de los hijos del fallecido por tiempo de diez años, acordando igualmente su expulsión del territorio nacional una vez cumplidos dos tercios de la condena impuesta.

También, se le ha prohibido retornar a territorio nacional por un período de ocho años a contar desde su expulsión.

Se considera probado que el acusado inició a principios de 2025 una relación de pareja con la esposa del fallecido “a sabiendas” de la existencia del matrimonio, una relación que la mujer “también ocultaba” a su marido.

El día 17 de mayo de 2025, “aprovechando” que el finado estaba trabajando, el condenado y la esposa de la víctima pasaron el día juntos en una barbacoa en compañía de unos amigos hasta que se despidieron sobre las 20:00 horas, momento en que el acusado se fue a su domicilio y la mujer se dirigió al bar de una amiga.

Sobre la medianoche, el fallecido llegó del trabajo al domicilio familiar y, al no ver a su mujer, le preguntó a su hijo si sabía dónde se encontraba, pero éste no supo decirle dónde estaba su madre, por lo que, “al no coger el móvil después de reiteradas llamadas, imaginó que podía encontrarse en el bar de su amiga, y se dirigió allí”.

Una vez en el bar, y al encontrarse con su mujer, se inició una discusión entre ambos en el transcurso de la cual su esposa le reveló la relación de pareja que había iniciado con el acusado.

En ese momento, la víctima cogió el teléfono móvil de su mujer y, tras buscar en la agenda el nombre del condenado, le llamó y le espetó que dejara a su mujer en paz, ya que estaba casada con él, iniciándose una discusión telefónica entre ambos varones en el curso de la cual resolvieron citarse en las inmediaciones del domicilio del acusado "para resolver sus diferencias".

La sentencia relata que el investigado, en situación irregular en España y que se encuentra en prisión provisional por estos hechos desde el día 18 de mayo de 2025, “ya había decidido acabar con la vida” de la víctima, a quien consideraba responsable de que no pudiera estar con su mujer, por lo que tomó unas tijeras de su domicilio y salió al encuentro.

Tras localizarse en las inmediaciones de su domicilio, el acusado tomó las tijeras y, sin mediar pelea o discusión alguna, atacó por sorpresa al fallecido y, sin darle posibilidad alguna de defensa, le clavó de forma reiterada las tijeras, dándose 16 puñaladas, todas dirigidas al tronco y al pecho con la evidente intención de causarle la muerte, que finalmente se produjo.