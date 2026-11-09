El arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, durante el funeral por las víctimas del accidente de Urda. Catedral de Sevilla

La Catedral de Sevilla acoge el funeral por las víctimas de Urda: "es necesario que se conozcan las causas"

La Catedral de Sevilla ha acogido en la tarde noche de este lunes el funeral por las víctimas del accidente de tren en Urda, en la provincia de Toledo.

Ha estado presidida por el arzobispo, monseñor José Ángel Saiz Meneses, junto al obispo auxiliar, Teodoro León Muñoz, y el deán de la Catedral, Francisco José Ortiz Bernal.

Se ha recordado a las 69 víctimas del accidente pero, especialmente, a los siete que eran naturales de la provincia de Sevilla: Juan José García Palacios, guardia civil de El Palmar de Troya; JASF, vecino del Castillo de las Guardas; Iván Romano, policía nacional de Alcalá de Guadaíra; José Ángel San Emeterio Freire, quien formaba parte de la hermandad del Museo de Sevilla; José Manuel Chacón, agente de la Guardia Civil destinado a Dos Hermanas; Antonio Vázquez, apoderado del torero Pablo Aguado; y el padre del actor hispalense César Vicente.

Decenas de familiares de las víctimas han estado en primera fila justo delante del Altar del Jubileo del principal templo de la Archidiócesis.

Numerosas autoridades han asistido a la eucaristía como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre; la delegada del Gobierno en Andalucía, Isabel Mayo; el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; el Jefe de la Fuerza Terrestre en Sevilla, Carlos Melero, o el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

También han acudido el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Antonio Sanz; el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz Amanet, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, o la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero; los diputados nacionales, Rafael Belmonte, Sol Cruz Guzmán y Ricardo Tarno; el senador, Juan Espadas, entre otros políticos y representantes públicos civiles, militares, judiciales y académicos.

Durante la homilía, monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha señalado que no "podemos devolveros a vuestros seres queridos", ni eliminar el sufrimiento que estáis viviendo pero queremos compartir vuestro dolor, acompañaros en estos momentos difíciles y poner ante el Señor vuestras lágrimas, vuestras preguntas y vuestra esperanza.

El arzobispo ha señalado que el dolor que compartimos nos recuerda también una "responsabilidad que no podemos eludir" y que es "necesario" que se conozca con "toda claridad" cuáles fueron las causas del accidente y qué responsabilidades deben exigirse.

Por otro lado, ha comentado que las familias tienen "derecho" a conocer la verdad, la sociedad tiene el "deber de esclarecer" lo sucedido mediante una investigación rigurosa, la búsqueda de la verdad y la justicia es una "exigencia moral" que nace del respeto debido a las víctimas y de la responsabilidad de proteger la vida humana.

Saiz Meneses ha insistido en que es preciso revisar cuanto sea necesario, corregir las deficiencias que se descubran, asumir las responsabilidades que correspondan y adoptar las medidas necesarias para evitar que una catástrofe semejante vuelva a repetirse porque la seguridad de las personas debe ocupar siempre un lugar prioritario por encima de cualquier otra consideración.