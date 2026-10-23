La tertulia 'Los 13' concede a Julio Norte su premio anual como "Mejor novillero" en Sevilla de la temporada 2026
El jurado también decide otorgar una mención especial a la ganadería de Talavante por el extraordinario juego ofrecido por la novillada del 14 de abril.
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La tertulia taurina 'Los 13 del Baratillo', que concede el premio que distingue al novillero más destacado de cada temporada en la Real Maestranza de Sevilla, ha decidido otorgar su XXXIII galardón al ya matador de toros salmantino Julio Norte.
Tras reunirse para tal fin en su sede habitual, la bodeguita Reyes de Antonio Romero, el jurado destacó el compromiso y la personalidad de esta joven promesa.
Norte ha cuajado una importante temporada tras tomar la alternativa el pasado 13 de agosto de 2026 en la plaza de toros de Dax, de manos de Roca Rey y con Pablo Aguado como testigo.
El novillero charro toreó en Sevilla el pasado 14 de abril en el cuarto festejo de abono, vísperas de la semana de farolillos.
Su sólido concepto captó la atención de los buenos aficionados en dos faenas compactas que le valieron para cortar una oreja de cada uno de los ejemplares que compusieron su lote, convirtiéndose así en el triunfador numérico de los novilleros en el abono sevillano.
Además, la tertulia 'Los 13' ha decidido también otorgar una mención especial a la ganadería de Alejandro Talavante, merced al extraordinario juego ofrecido por sus novillos esa misma tarde del 14 de abril.
Unido a la entrega del premio y entre otras actividades, la veterana tertulia de aficionados sevillanos organiza desde 1988 el ya tradicional pregón Taurino que se celebra cada martes de Pascua.
Por él han desfilado reconocidos aficionados y toreros en un evento que ya forma parte de las vísperas taurinas con más arraigo de la temporada sevillana.
La Tertulia Taurina Los 13 del Baratillo, presidida por el aficionado Carlos J. Trejo, está formada por reconocidos aficionados y periodistas: Pepe Salazar, Luis Pastor, Juan Martín Loeches, José Antonio Ramírez (padre e hijo), Juan Antonio Huguet y Carlos Martín Vázquez.
También forman parte de ella José Rodríguez Pío, Rafael Cuesta, Álvaro Acevedo, Sergio Huguet, Andrés Muriel, Juan Carlos Gil, Teo González, Inma León, Joaquín Mañes, Jesús Bayort, Ángeles Barcia, José Manuel Fernández-Palacios, actuando Martine Blatiere como Presidenta de Honor.
El acto de entrega del premio tendrá lugar el próximo mes de febrero en la taurinísima Bodega Reyes de Antonio Romero de la céntrica calle Arfe, en la capital hispalense.