La misteriosa muerte del hombre que se cortó el cuello en Sevilla: "Nadie lo conocía y fue imposible ayudarlo"

El barrio de Nervión en Sevilla capital amaneció con la tranquilidad habitual hasta que un hombre, cuya identidad no ha trascendido y era desconocido para los vecinos, la alteró sobre las 12:00 horas.

Muchos de ellos fueron testigos de su misteriosa muerte cuando este varón entró en una pescadería de la calle Luis Montoto, le robó un cuchillo de grandes dimensiones a la pescadera y comenzó a autolesionarse.

Primero comenzó en el local y después continuó en la calzada, en plena calle, donde acabó cortándose el cuello y falleciendo a los pocos minutos.

Y todo ello en presencia de numerosos vecinos que contemplaron atónitos la escena completa, muchos de ellos en estado de shock. Este periódico está en posesión de un vídeo de los hechos que ha preferido no publicar.

"Fue imposible ayudarlo", relata uno de ellos en conversación con EL ESPAÑOL. El hombre iba armado y comenzó a clavarse el cuchillo en el pecho y la barriga y en numerosas zonas de su cuerpo, hasta que finalmente acabó cayéndose al suelo en un charco de sangre inmenso.

Muchos de ellos comenzaron a gritar para evitar que continuara, pero fue en vano. "Estaba como ido y también nos dio miedo acercarnos porque iba armado", asegura otro de los presentes.

Un trabajador de un centro médico intentó incluso desarmarlo, pero tampoco lo consiguió. Y tras caer al suelo se puso a reanimarlo mientras llegaba la ambulancia, cuyo personal sanitario no pudo salvarle la vida.

Según otros testigos presenciales, al parecer, el hombre había entrado antes en una cervecería de la zona, donde le pidió a los camareros un cuchillo y estos pudieron echarle del establecimiento.

Finalmente entró en la pescadería, donde consiguió arrebatárselo a la pescadera, que en un principio pensó que su intención era robar en el establecimiento.

Pero cuál fue su sorpresa cuando este comenzó a clavarse el cuchillo justo antes de salir a la calle, donde continuó. Esta pescadera acabó en un estado de shock enorme, según otro de los vecinos, teniendo que cerrar el negocio lo que quedaba del día.

El tráfico quedó cortado en la avenida de Luis Montoto, mientras que el cuerpo permaneció en el lugar oculto tras una mampara para que nadie lo viera. "Parecía todo de película de terror", señaló otro de los presentes.

Mientras tanto la comisión judicial realizó una primera inspección ocular y ordenó el levantamiento del cadáver sobre las 14:00 horas en un barrio que ha quedado conmocionado tras vivir una escena tan dantesca. Sin duda, no podrán olvidarlo fácilmente.