El Festival de Cine Europeo de Sevilla reúne 66 películas andaluzas, con 21 estrenos mundiales

El Festival de Cine Europeo de Sevilla contará en su edición de 2026 con una destacada presencia del cine andaluz.

El certamen, que se celebrará del 6 al 14 de noviembre, proyectará un total de 66 títulos vinculados a la comunidad, entre ellos 37 largometrajes y 29 cortometrajes.

De todas estas producciones, 21 se estrenarán mundialmente en Sevilla.

La programación se distribuirá por distintas secciones del festival, desde la Sección Oficial hasta Panorama Andaluz, Special Screenings y Esenciales.

La selección reúne documentales y películas de ficción, con propuestas de cineastas consagrados y nuevos creadores que abordan la memoria histórica, las tradiciones, la identidad cultural y las realidades sociales de Andalucía.

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, y el director del festival, Manuel Cristóbal, han presentado este viernes en el Espacio Santa Clara las producciones andaluzas seleccionadas.

Durante el acto, Moreno ha defendido el papel del certamen como escaparate para los creadores de la comunidad y ha destacado la diversidad y la capacidad creativa del sector audiovisual andaluz.

Por su parte, Cristóbal ha señalado que el Festival de Sevilla se ha consolidado como el cuarto de España por número de espectadores y el primero de Andalucía. También ha subrayado la voluntad de la cita de contribuir al desarrollo del sector cinematográfico y dar visibilidad a sus profesionales.

Sección Oficial

Entre las principales apuestas andaluzas de la Sección Oficial destaca 'Taranta', de Samuel Nacar, un documental que competirá por el Giraldillo de Oro y que tendrá su estreno mundial en Sevilla.

La película, escrita por Ana Puentes y Claudia Barthelemy, se sitúa en Linares, donde sigue a cuatro jóvenes —dos de la localidad y dos ingenieros chinos— durante el proceso de reapertura de la antigua fábrica Santana.

La historia retrata las expectativas de reindustrialización de la ciudad, junto con los recuerdos de su declive industrial y las diferencias generacionales.

También llegará en primicia al festival 'Anguita. El hombre de los tres siglos', de Hugo Cabezas. El documental se aproxima a la figura del político cordobés desde una perspectiva íntima y reflexiona sobre la coherencia, el poder y el compromiso político.

El guion está firmado por el propio director junto a Marta Jiménez y José María Martín.

El flamenco y la memoria

Panorama Andaluz reúne títulos que exploran la historia, las tradiciones y el patrimonio cultural de la comunidad.

El flamenco ocupa un lugar destacado con películas como 'Bajañí', de Fernando Trueba, y 'Rito', de Emilio Belmonte, centradas en las figuras de Niño Josele y Tomás de Perrate, respectivamente.

La selección también incluye 'Bernabé, la sonrisa del flamenco', de Dany Ruz, sobre un dentista cuya consulta recibió a artistas como Paco de Lucía y Jorge Pardo; 'Caballero Bonald, fragmentos de un navegante', de Paula Romero, y 'Acuérdate de mí', de Remedios Málvarez, dedicada a La Niña de La Puebla.

La identidad gitana y la historia de las instituciones de salud mental también tendrán su espacio. 'Naquerar', de José Romero y Patricio Hidalgo, conmemora el 50 aniversario de la obra poética, coreográfica y musical creada por José Heredia Maya y Mario Maya.

Por su parte, 'Salta la tapia', de Mariano Agudo, recupera el festival celebrado hace cuatro décadas en el psiquiátrico de Miraflores, en Sevilla, que contribuyó a transformar las instituciones destinadas a personas con enfermedades mentales.

El documental será el formato predominante en Panorama Andaluz, donde 12 de los 15 títulos programados pertenecen a este género.

Entre ellos figuran '200 vidas. Paco Rabal', de Vanesa Benítez; 'Plus Ultra', de Elías Pérez, sobre los cuatro aviadores que cruzaron el Atlántico entre Andalucía y Argentina en 1926; y 'El abrazo de los peces (15 años después)', de Chema Rodríguez, Mamen García y su equipo, que recuerda la experiencia del único centro español para personas sordociegas.

La programación se completa con 'Como todo mortal', de María Molina Peiró, que combina documental, flamenco y ciencia ficción, y 'Todos los días domingo', de Abraham López Feria, centrada en el último representante de una familia dedicada a la pesca del atún y a la elaboración artesanal de salazones.

La ficción también tendrá presencia con tres largometrajes. 'Un hombre en un puente', de David Martín de los Santos, y 'El pezón de Elena', de Esteban Magaz, exploran la pérdida y la reconstrucción personal. 'La ventana abierta', de Ana Graciani Fernández, aborda la ausencia a través de un thriller.

Sevilla, protagonista

La ciudad tendrá un papel destacado en Special Screenings, con producciones que recorren algunas de sus tradiciones y señas de identidad.

'Maestros del Arte', de Lola Álvarez, se acerca a los oficios artesanales vinculados al patrimonio religioso a través del bordador Francisco Carrera Iglesias, conocido como Paquili, y el orfebre Pepe Delgado. 'Magna, el Alma de Sevilla', de Miguel Ángel H. Arango, recoge un acontecimiento excepcional ligado a las tradiciones de la capital.

El deporte sevillano también estará representado. 'Fútbol en tu mano: mucho Betis', de Uroš Popović, explora la dimensión emocional y generacional del beticismo. A ella se suman 'A la melée', de Antonio Mejías Ruiz y Rocío Rodríguez Cruz, sobre el rugby femenino, y 'Blanca Manchón, contra viento y marea', de José Luis Hernández Arango, dedicada al windsurf.

La música y la contracultura completan el retrato de la ciudad con varias propuestas. 'Merece la pena el effuerço que emo exo', de Silvia Moreno y Dani Llamas, sigue el día a día de Califato 3/4 y su particular manera de reinterpretar las tradiciones andaluzas.

La banda también aparece en 'La maravilla que se muerde la cola', de Manuel Correa, una producción que mezcla realidad y ficción y cuenta con testimonios de figuras como César Cadaval, Rosario La Tremendita y Malacara.

El componente fantástico y humorístico llegará con 'Cuántica Rave', de Paco Campano, ambientada en el año 2666 y protagonizada por un cantante y una DJ activista que buscan una rave legendaria.

También se proyectará 'Las 3.000 maravillas', de Carmen Perona Cabrera, sobre un joven aficionado al anime que acaba involucrado en un encargo inesperado en el barrio de las Tres Mil Viviendas.

La programación incluye además 'Nadie', de Mario L. Fajardo, un thriller que convierte el espacio doméstico en una amenaza, y 'Un hijo', de Nacho La Casa, adaptación de la novela homónima de Alejandro Palomas, protagonizada por Macarena García y Hugo Silva.

Nonio Parejo

El festival rendirá homenaje a Nonio Parejo (1950-2026), cineasta y documentalista sevillano cuya obra estuvo estrechamente ligada a la historia y la memoria de Andalucía.

El tributo recuperará tres de sus trabajos: '28-F Andalucía' (1981), 'Campos de Níjar' (1984) y 'El regreso' (2009), que podrán verse dentro de Special Screenings.

La sección Esenciales rescatará asimismo 'Invasión travesti (remastered 2025)', película rodada en Sevilla y estrenada en el año 2000.

Considerada una obra de culto de la contracultura queer, combina elementos de ciencia ficción de serie B con imágenes inspiradas en los noticiarios franquistas. La proyección de su versión restaurada conmemorará el 25 aniversario de su estreno.

El cortometraje andaluz contará con una presencia específica. La Sección Oficial incluirá 'Quásares', de Rocío Mesa y Jorge Castrillo, que se estrenará mundialmente.

Panorama Andaluz Cortometrajes reunirá otras 28 obras, entre ellas 'Pedanía', de David Sainz; 'Noche de amor desesperada', de Jesús Pascual; 'Tiempo prestado', de Paco Ortiz; 'Rreina', de Rosendo Muñoz, y 'Pinchu es así', de Carmen Córdoba.

Cartel

La presentación de las películas andaluzas también ha servido para desvelar el tercero de los carteles de esta edición, diseñado por el artista José Luis Ágreda. La imagen rinde homenaje a 'Metrópolis', el clásico de Fritz Lang del que próximamente se conmemorará el centenario de su estreno.

El diseño combina la película con uno de los carteles más reconocibles de las Fiestas de Primavera de Sevilla, realizado por Juan Dapena Parrilla en 1930. La estética art déco de ambas obras sirve de punto de encuentro para la imagen de la 23.ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla.