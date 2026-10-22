Sevilla eleva a 17 millones el límite para pagar horas extra a la Policía Local, cinco meses después de la última subida

El Ayuntamiento de Sevilla elevará hasta los 17 millones de euros el límite máximo destinado al pago de productividades y gratificaciones de sus trabajadores municipales, entre los que destaca la Policía Local.

El Gobierno de José Luis Sanz llevará esta propuesta al Pleno de este jueves, 22 de octubre, con la intención de ampliar en cinco millones de euros el tope que se había fijado el pasado mes de mayo, cuando quedó establecido en 12 millones.

La nueva medida permitirá al Consistorio disponer de un margen mayor para afrontar estos pagos adicionales durante el ejercicio de 2026.

La propuesta, impulsada por la Delegación de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, plantea establecer un nuevo límite máximo de incremento de productividad y gratificaciones de 17 millones de euros.

Según recoge el expediente municipal, la modificación supone un aumento de cinco millones respecto a la cantidad aprobada en el Pleno del 28 de mayo de 2026.

La decisión llega apenas cinco meses después de la anterior modificación y en un contexto en el que la Policía Local mantiene reclamaciones por cantidades pendientes de pago.

Distintas organizaciones sindicales han denunciado retrasos en el abono de servicios extraordinarios realizados por los agentes, una situación que ha provocado nuevas concentraciones para exigir al Ayuntamiento que cumpla con sus compromisos económicos.

Servicios extraordinarios

El incremento del límite tiene su precedente en el acuerdo aprobado a finales de mayo.

Entonces, el Gobierno municipal estableció un tope de 12 millones de euros con el objetivo de disponer de recursos para afrontar los pagos adicionales de los empleados públicos, especialmente aquellos vinculados a servicios extraordinarios.

La fórmula planteada por el Ayuntamiento consistía en recurrir progresivamente a las cantidades disponibles en el capítulo I del presupuesto municipal, correspondiente a los gastos de personal.

Fuentes municipales explicaron entonces que el dinero necesario se iría retirando mes a mes de esa partida, aprovechando, entre otras posibilidades, los fondos previstos para plazas que permanecían vacantes y no habían sido cubiertas.

La modificación que se someterá a consideración del Pleno no elimina, sin embargo, las reclamaciones sindicales por los retrasos acumulados.

De hecho, la convocatoria de nuevas concentraciones por parte de representantes de la plantilla evidencia que la ampliación de la capacidad presupuestaria y el abono efectivo de las cantidades pendientes son cuestiones diferentes.

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España de Andalucía (Sppme-A), mayoritario en el cuerpo, denunció a finales de septiembre que todavía no se habían abonado determinados servicios realizados por los agentes.

"Siguen sin pagar lo trabajado en la ONU (junio de 2025) ni las pasadas Navidades. Menos promesas de futuro y más cumplir con la Policía Local", señaló la organización sindical.

En este escenario, el orden del día del Pleno de este jueves incluye también el abono de los servicios realizados por la Policía Local en concepto del Plan Navidad 2025-2026.

Otros asuntos

La sesión ordinaria del Ayuntamiento de Sevilla comenzará a las 9.30 horas de este jueves, 22 de octubre, y tendrá entre sus asuntos económicos y de personal la modificación del límite para las retribuciones adicionales de los empleados públicos.

No será, sin embargo, el único asunto de interés para la ciudad que se someta a debate.

Entre los puntos del orden del día figuran también la actualización de las tarifas del taxi para 2027, que contempla una subida generalizada del 3,5% y un suplemento de casi cuatro euros para los servicios solicitados desde el estadio de La Cartuja cuando el recinto acoja eventos, como conciertos o partidos de fútbol.

En materia urbanística, los concejales tratarán aprobaciones relacionadas con la Capilla del Carmen, situada en la barriada de Elcano, y con el antiguo edificio de Telefónica de la calle San Jacinto. Ambas cuestiones forman parte de los asuntos previstos para la sesión municipal.

El debate político incluirá, asimismo, preguntas de los distintos grupos de la oposición sobre la gestión del Gobierno local y las necesidades de la ciudad.

El Grupo Municipal Socialista preguntará al alcalde por los estudios de ordenación y las modificaciones de planeamiento aprobadas por el Ejecutivo municipal.

Vox, por su parte, llevará al Pleno la situación de las infraestructuras y las inversiones estatales pendientes en Sevilla. Con Podemos-IU centrará parte de sus preguntas en los plazos y las medidas para combatir las desigualdades sociales y territoriales entre los barrios con menores niveles de renta, así como en la repercusión que está teniendo el crecimiento económico de la ciudad sobre las condiciones de vida de sus habitantes.

Las propuestas de los grupos también abordarán cuestiones de vivienda, equipamientos y transporte público. El Partido Popular solicitará al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la financiación necesaria para ampliar el aeropuerto de Sevilla.

El PSOE llevará a votación iniciativas relacionadas con las medidas urgentes del Gobierno de España en materia de vivienda y su aplicación efectiva en la capital andaluza.

Entre sus propuestas figuran solicitar a la Junta de Andalucía la declaración de Sevilla como zona de mercado residencial tensionado y plantear un recargo en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para viviendas vacías, turísticas y de grandes propietarios.

Vox propondrá planificar la implantación de un centro de participación activa en las nuevas instalaciones municipales de Altadis. Además, presentará una iniciativa sobre las consecuencias de la aplicación y ejecución de la Ley de Nietos, con la que solicitará una revisión del censo electoral.

Por último, Podemos-IU reclamará medidas para corregir las deficiencias de transporte público, limpieza y seguridad en la Hacienda San Antonio.

La formación plantea habilitar una línea directa de autobús al centro de la ciudad, reforzar la limpieza diaria, realizar trabajos de desratización, reparar el pavimento e implantar una policía de barrio.