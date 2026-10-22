El grupo Suturo impulsa Inciso, un nuevo centro médico con nuevas especialidades como cirugía plástica o ginecología

Suturo Salud, grupo sanitario referente en Urología y cirugía robótica a nivel nacional, ha dado un paso decisivo en su crecimiento con el nacimiento de Inciso, su primer centro médico multiespecialidad.

El grupo suma así nuevas especialidades como Cirugía plástica, Ginecología, Nutrición, Medicina General y Medicina Estética en sus instalaciones de casi 1.000 metros cuadrados en el barrio de Los Remedios, en Sevilla.

Las instalaciones que el grupo inauguró la pasada primavera abrieron sus puertas como clínica Suturo, referente en Urología.

Desde entonces, la creciente demanda de otras especialidades por parte de la ciudadanía ha llevado al grupo a ampliar los servicios que ofrece en este mismo centro, gracias al enorme espacio disponible.

Así nace Inciso, que reúne bajo un mismo techo diversas especialidades médicas, atendidas por profesionales de referencia en cada una de sus áreas.

Sevilla es la primera ciudad en contar con un centro Inciso, pero no será la única. La estrategia de Suturo Salud pasa por continuar su crecimiento con la apertura de nuevos centros de estas características en otras ciudades españolas.

Estos compartirán el mismo modelo asistencial: profesionales de prestigio, tecnología de vanguardia y una atención cercana y personalizada.

Una atención integral

El centro nace con una vocación clara: ofrecer al paciente una respuesta completa en un solo lugar. Las especialidades ya disponibles son Urología, Cirugía plástica y estética, Ginecología, Anestesia, Medicina General, Fisioterapia, Unidad del Dolor y Nutrición.

No obstante, esta oferta asistencial seguirá ampliándose próximamente con la incorporación de nuevas especialidades.

"El gran valor de Inciso, más allá de las instalaciones de gran tamaño y la fuerte apuesta tecnológica, reside en su equipo profesional, con especialistas que cuentan con amplia experiencia y prestigio", destaca Ana Campos, gerente del centro.

Tecnología a la vanguardia

Sus casi 1.000 metros cuadrados de instalaciones están diseñados para que el paciente se sienta cómodo desde el primer momento.

Se trata de un espacio amplio y muy luminoso, con consultas para cada especialidad, dos quirófanos propios equipados para procedimientos de cirugía mayor y menor ambulatoria, salas de despertar individuales y salas de espera privadas.

"La tecnología es otro de los pilares de Inciso. El centro incorpora los mayores avances disponibles en cada especialidad, con equipamiento de última generación para el diagnóstico y el tratamiento", explica el doctor Antonio Medina, director médico del grupo.

Además, en el ámbito urológico, los pacientes cuentan con el respaldo del robot Da Vinci, el láser de Holmium (HoLEP) y la hidroablación robótica mediante Aquabeam, tecnologías en las que su equipo de Urología acumula miles de intervenciones.

Trato personalizado

En Inciso, cada paciente y su familia reciben una atención personalizada. El objetivo es acompañar cada caso de forma cercana, efectiva y discreta, cuidando todos los detalles para garantizar la máxima comodidad y privacidad en los momentos en que más se necesita.

Para el doctor Manuel Ruibal, CEO de Suturo Salud, el nacimiento de Inciso responde a una evolución natural del grupo: "Queremos ofrecer a nuestros pacientes una atención más amplia y de mayor calidad, con la exigencia, la cercanía y el rigor que siempre nos han definido. Cada paso que damos tiene un único propósito: cuidar mejor de quienes confían en nosotros".

El centro médico Inciso se encuentra en la calle Juan Sebastián Elcano, número 18, en el barrio de Los Remedios.

Su ubicación se verá reforzada por la futura pasarela peatonal 'Princesa Leonor', proyectada entre los puentes de San Telmo y Los Remedios para conectar el barrio con las inmediaciones del centro histórico, y cuya instalación está prevista entre marzo y abril de 2027.