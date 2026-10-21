Imagen de recurso de taxistas en la estación de Santa Justa. E.P.

Los taxis de Sevilla serán más caros en 2027: subirán un 3,5% y cobrarán 3,83 euros por recoger pasajeros en la Cartuja

Las tarifas del taxi en Sevilla subirán un 3,5% de forma generalizada en 2027. La nueva propuesta contempla, además, un suplemento fijo de 3,83 euros para los servicios que recojan pasajeros en el estadio de la Cartuja cuando el recinto acoja conciertos, partidos de fútbol u otros eventos.

El Pleno municipal debatirá este jueves la actualización de los precios, aprobada previamente por el Consejo de Gobierno del Instituto del Taxi el pasado 15 de julio.

La principal novedad es la incorporación del suplemento específico para las recogidas en la Cartuja, que sustituirá al sistema de carrera mínima que se aplicaba hasta ahora en este tipo de servicios.

La medida busca evitar confusiones entre los usuarios, ya que los taxis llegaban con el taxímetro en funcionamiento y el luminoso verde apagado, lo que podía llevar a pensar que estaban ocupados.

Con el nuevo sistema, los vehículos podrán recoger a los clientes con el luminoso verde encendido y aplicar una cantidad fija de 3,83 euros. La medida pretende aportar transparencia y garantizar que todos los usuarios paguen el mismo suplemento.

Además, desde el sector señalan que el importe será inferior a lo que podía llegar a cobrarse en 2026 por estas recogidas.

La actualización de las tarifas también afectará al precio mínimo de los trayectos. La carrera mínima de la tarifa 1 pasará a costar 4,78 euros, 16 céntimos más que en 2026.

En la tarifa 2 se situará en 5,86 euros, con un incremento de 20 céntimos, mientras que en la tarifa 3 alcanzará los 7,34 euros, 25 céntimos más.

Tarifas

La tarifa 1, aplicable a los servicios urbanos durante los días laborables entre las 7.00 y las 21.00 horas, tendrá una bajada de bandera de 1,76 euros, seis céntimos más que actualmente. El precio por kilómetro recorrido será de 1,20 euros, lo que supone un aumento de cuatro céntimos.

Por su parte, la tarifa 2 establecerá una bajada de bandera de 2,09 euros y un precio de 1,48 euros por kilómetro recorrido. Se aplicará de lunes a jueves laborables entre la medianoche y las 7.00 horas y de 21.00 a 24.00 horas.

También estará vigente los viernes y las vísperas de festivos de 0.00 a 7.00 horas y de 21.00 a 22.00 horas, así como los sábados, domingos y festivos de 7.00 a 22.00 horas.

Durante la Semana Santa, esta tarifa se aplicará entre las 7.00 y las 21.00 horas. En la Feria de Abril estará vigente desde las 7.00 hasta las 20.00 horas, mientras que los días 24 y 31 de diciembre se mantendrá desde la medianoche hasta las 22.00 horas.

También se contempla su aplicación el lunes del alumbrado de la Feria, entre las 14.00 y las 20.00 horas.

La tarifa 3, destinada a determinados servicios nocturnos, tendrá una bajada de bandera de 2,62 euros, nueve céntimos más que en 2026, y una carrera mínima de 7,34 euros.

Se aplicará los viernes y las vísperas de festivos de 21.00 a 24.00 horas, además de los sábados, domingos y festivos entre la medianoche y las 7.00 horas y desde las 21.00 hasta las 24.00 horas.

En Semana Santa, la tarifa 3 estará vigente de 0.00 a 7.00 horas y de 21.00 a 24.00 horas. Durante la Feria de Abril se aplicará desde las 20.00 horas hasta las 7.00 horas del día siguiente.

El aeropuerto

La propuesta municipal mantiene congeladas las tarifas fijas para los desplazamientos al aeropuerto de Sevilla.

El trayecto costará 26 euros en días laborables entre las 7.00 y las 21.00 horas, mientras que el precio será de 29 euros durante las noches de lunes a viernes y las 24 horas de los sábados, domingos y festivos.

Los suplementos por equipaje también experimentarán una pequeña subida.

Transportar una maleta o un bulto de más de diez kilos, hasta un máximo de cuatro y con las excepciones previstas para el equipaje de mano, las sillas de ruedas y los carritos de bebé, costará 0,59 euros por unidad, dos céntimos más que en la actualidad.

Se considera equipaje de mano el que no supera las dimensiones de 50 x 40 x 20 centímetros.

También aumentarán los suplementos asociados a determinadas estaciones y destinos. Las recogidas en la estación de tren de Santa Justa tendrán un suplemento de 3,83 euros, 13 céntimos más que ahora.

En las estaciones de autobuses del Prado de San Sebastián y Plaza de Armas, los importes serán de 2,72 euros, nueve céntimos más.

Por último, el suplemento por los servicios desde el aeropuerto se elevará a 6,01 euros, 20 céntimos más. Esta misma cantidad se aplicará a los desplazamientos a la cárcel Sevilla I y a la factoría de Heineken.

La nueva estructura tarifaria entrará en vigor una vez que los precios sean publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).