El Salón del Motor de Sevilla reunirá más de 3.000 vehículos en Fibes del 29 de octubre al 2 de noviembre

El Salón del Motor de Sevilla celebrará su decimosexta edición del 29 de octubre al 2 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes), donde reunirá más de 3.000 vehículos nuevos, seminuevos, de kilómetro cero y de ocasión.

La feria, considerada una de las principales citas comerciales del sector en Andalucía, contará con 27.000 metros cuadrados de exposición y nuevas propuestas vinculadas a la movilidad, entre ellas un espacio dedicado a las autocaravanas.

El delegado de Economía del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha presentado este miércoles el certamen en la Casa Consistorial junto al presidente de la Federación de Empresarios del Metal (Fedeme), Francisco Javier Moreno Muruve, y su director gerente, Carlos Jacinto Marín.

El encuentro busca acercar al público las últimas soluciones de movilidad y ofrecer oportunidades comerciales en un sector que mantiene su peso en la economía local.

Durante la presentación, Pimentel ha destacado la repercusión económica de la feria, que, según ha señalado, supera los 45 millones de euros para la ciudad.

El delegado ha situado el Salón del Motor como el segundo evento más relevante de Fibes por su capacidad de atracción y ha defendido su papel como ejemplo de colaboración entre las administraciones públicas y la iniciativa privada.

La muestra contará con automóviles nuevos y usados, vehículos profesionales, motocicletas y flotas ecoeficientes.

Novedades

Entre las novedades de esta edición destaca la instalación de un área específica para autocaravanas en la plaza exterior del recinto, una propuesta dirigida al público interesado en el turismo itinerante. También tendrá una presencia destacada de marcas emergentes procedentes del mercado asiático.

La organización mantendrá, además, su apuesta por atraer a visitantes de todas las edades con actividades como el circuito portátil de 'scalextric' más grande de Andalucía.

El certamen llega a esta decimosexta edición con más de 670.000 visitantes acumulados y cerca de 29.900 vehículos vendidos desde su creación, según los datos aportados durante la presentación.

En 2025, la feria recibió alrededor de 50.000 asistentes, una cifra que refleja su capacidad para atraer público más allá de Sevilla y su provincia.

Pimentel ha subrayado que el salón recibe visitantes de provincias limítrofes e incluso de otras comunidades autónomas, lo que refuerza su alcance nacional y su relevancia para el sector de los concesionarios y el empleo especializado.

Organizado por Fedeme e impulsado por las asociaciones ASCONSE y ASOCASIÓN, con el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla, el Salón del Motor abrirá sus puertas de 11.00 a 21.00 horas del jueves 29 de octubre al domingo 1 de noviembre.

El lunes 2 de noviembre, última jornada del evento, el horario será de 11.00 a 19.00 horas. Las entradas estarán disponibles a través del portal oficial del certamen.