Imagen de la apertura de la I cumbre de la Alianza Iberoamericana 500+. Ayuntamiento de Sevilla.

Sanz inaugura la I cumbre de la Alianza Iberoamericana 500+, que marcará la ruta de Sevilla hasta el 2029

La I cumbre de la Alianza Iberoamericana 500+ se acaba de inaugurar en Sevilla.

El alcalde José Luis Sanz ha sido el encargado de presentar esta red en el Real Alcázar, que reúne 14 ciudades fundadoras y nace como un proyecto "para afrontar desafíos contemporáneos derivados con la transición democrática o el turismo sostenible", entre otros problemas.

Durante su intervención, el primer edil ha avanzado que la Alianza será un instrumento clave para impulsar la transformación de Sevilla y marcar una hoja de ruta desde 2026 hasta 2029, año en el que se conmemorará el centenario de la Exposición Iberoamericana.

No obstante, la iniciativa "va más allá" de esta efeméride. La misma concibe este centenario como una oportunidad para definir el futuro de la ciudad durante el próximo siglo.

La cita, que fue presentada en Madrid durante el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, situará a la capital hispalense como punto de encuentro del mundo iberoamericano durante los días 20 y 21 de octubre.

La recepción ha servido de preludio a la reunión de trabajo de la Alianza, prevista para el miércoles, en la que las ciudades avanzarán en la definición de una agenda común y en el establecimiento de nuevas líneas de cooperación.

Durante la siguiente jornada, los participantes podrán compartir sus propios objetivos y expectativas para los próximos años.

Entre los asistentes han estado el alcalde de Quito, Pabel Muñoz; la alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío; el alcalde de La Paz, César Dockweiler, y el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Tampoco han faltado representantes institucionales de Buenos Aires, Bogotá, Santa Marta, Cartagena de Indias, Aguascalientes, Valparaíso, San Pedro Sula y Santo Domingo.

Sanz ha subrayado el valor simbólico del Real Alcázar, un escenario para estrechar la relación entre las ciudades iberoamericanas.

"El Real Alcázar nos recuerda que Sevilla y las ciudades iberoamericanas compartimos una historia profunda, vínculos culturales y humanos, y una relación que debemos seguir fortaleciendo desde el respeto, la cooperación y la mirada hacia el futuro", ha señalado.

Más sobre la Alianza

La Alianza Iberoamericana 500+ tiene como objetivo intercambiar experiencias y soluciones para proteger el patrimonio histórico de las ciudades participantes.

También se busca impulsar proyectos que conviertan este legado en un activo para el desarrollo económico, el turismo sostenible y la proyección internacional, sin renunciar a la identidad y la historia que las une.

Tal y como ha relatado el regidor municipal, "la iniciativa nace con la voluntad de preservar y proyectar el legado de nuestras ciudades", no obstante, también busca trabajar en nuevos frentes como el desarrollo urbano.

"Queremos que 2029 sea una oportunidad para pensar qué queremos que ocurra durante los próximos cien años. Mirar a 1929 desde 2029 y hacerlo acompañados por nuestras ciudades iberoamericanas", ha concluido Sanz.