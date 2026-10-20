Presentación del cartel de la Feria del Libro de Sevilla 2026. Feria del Libro de Sevilla

La Feria del Libro de Sevilla reunirá a 128 autores con Julia Navarro, Carmen Mola y Manuel Vilas en los Jardines de Murillo

La Feria del Libro de Sevilla (FELISE) regresará a los Jardines de Murillo del 28 de octubre al 8 de noviembre con 128 autores y más de un centenar de actividades dirigidas a lectores de todas las edades.

La programación de 2026 combinará presentaciones, firmas, encuentros literarios, talleres y cuentacuentos, con la participación de nombres destacados de la literatura contemporánea como Julia Navarro, Carmen Mola, Manuel Vilas, María Oruña, Alana S. Portero, Jesús Carrasco, Paco Roca, Rayden, Ignacio Peyró y Lana Corujo.

El periodista y presentador sevillano Roberto Leal será el encargado de pronunciar el pregón inaugural el miércoles 28 de octubre en el Espacio Fundación Unicaja.

Durante los doce días de feria, los Jardines de Murillo se convertirán en un punto de encuentro para escritores, editoriales, librerías y lectores, con propuestas que abarcarán desde la narrativa y la poesía hasta el cómic, la novela negra y la literatura infantil y juvenil.

La programación se distribuirá entre los espacios de las fundaciones Unicaja y José Manuel Lara, la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y las casetas de los expositores.

La edición también conectará con otras citas culturales de la ciudad, como el festival de novela negra Sevilla Black y el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

El cartel

La presentación de la feria ha coincidido con la presentación de su cartel oficial, obra del artista visual y pintor sevillano Manuel León Moreno.

La imagen, dada a conocer este martes 20 de octubre en la Real Fábrica de Artillería, propone un recorrido por la memoria y la identidad cultural de Sevilla a través de la mitología clásica y las tradiciones populares.

La figura central es una especie de sibila, una profetisa del mundo antiguo reinterpretada desde la realidad sevillana. Su vestimenta mezcla elementos de distintas épocas y expresiones culturales, con un traje de nazarena, una falda de flamenca y zapatillas deportivas.

La composición incorpora además el NO8DO y las nueve musas de la mitología clásica, transformadas en figuras orgánicas que combinan formas humanas, animales y vegetales.

"Este cartel parte de una idea muy sencilla: la tradición sevillana de crear y transmitir relatos", explicó León durante el acto.

El artista ha concebido la obra como una reflexión sobre la relación entre memoria, literatura e identidad, con un libro como elemento central del que surgen las musas. La historia aparece así como una materia viva que atraviesa generaciones y se transforma con cada nueva interpretación.

Hispalit

Uno de los principales ejes de la feria será Hispalit, el Festival del Libro en Lengua Española de Sevilla.

Los encuentros, conducidos por la periodista cultural y guionista Marta Maldonado, se celebrarán en el Espacio Fundación Unicaja y permitirán conversar con autores sobre sus obras, sus procesos creativos y su manera de interpretar el presente.

Lana Corujo abrirá el ciclo el miércoles 4 de noviembre. Al día siguiente participarán César Pérez Gellida y Fernando Repiso, mientras que Alana S. Portero protagonizará la sesión del viernes 6.

El sábado 7, Paco Roca y Jesús Carrasco compartirán un encuentro que pondrá en diálogo la narrativa y el cómic. Rayden cerrará el festival el domingo 8. Todas las sesiones comenzarán a las 19.30 horas.

El Centro Andaluz de las Letras colaborará también con cuatro conversaciones sobre novedades editoriales. Isabel Bono hablará con Sara Mesa sobre El mal de la risa, de Tusquets, el viernes 30 de octubre.

El sábado 31, Ignacio Peyró conversará con Lola Pons y Luis Sánchez-Moliní sobre Qué hacemos los domingos por la tarde. Apuntes sobre la vida adulta, publicado por Libros del Asteroide.

La agenda continuará el martes 3 de noviembre con Nerea Pérez de las Heras y Mar Gallego, que abordarán Fantasma, de Alfaguara. El miércoles 4, Eloy Tizón presentará Labia, de Galaxia Gutenberg, junto a Braulio Ortiz Poole.

Entre las novedades que llegarán a la feria figuran asimismo La hija del joyero, de Inma Aguilera; Hijos del Mediodía, de Eva Díaz Pérez; Triángulo, de Carlos Bardem; La cámara de las maravillas, de María Oruña, y Zeta, de Manuel Vilas.

Diversidad

La FELISE estrechará lazos con el Festival de Cine Europeo de Sevilla mediante un encuentro con el director Miguel Olid el 29 de octubre, dedicado a las memorias del actor Alfredo Landa recogidas en la biografía Alfredo el Grande.

La novela negra tendrá presencia con Sevilla Black, que organizará un encuentro con Carmen Mola presentado por la directora del festival, Inés Ruiz.

La feria reservará también un espacio para la memoria literaria con una actividad en torno a Paisajes leídos, de Antonio Rivero Taravillo, y una propuesta de Rafael Jiménez Sánchez sobre la adaptación al cómic de A sangre y fuego, de Manuel Chaves Nogales.

La poesía contará con distintas presentaciones y encuentros, entre ellos una tertulia dedicada a la Poesía completa de Pepe Cala y la cita con los Premios de Poesía Generación del 27 Ateneo de Sevilla, impulsada por la Diputación de Sevilla el viernes 6 de noviembre.

El último día, Antonio Rodríguez Almodóvar participará con En busca del cuento perdido.

Literatura juvenil

Las comunidades lectoras tendrán su propio espacio con Reader Con, organizada por la asociación del mismo nombre en colaboración con la feria.

La iniciativa reunirá a autoras vinculadas a la literatura juvenil, la fantasía y la novela romántica, como Iria G. Parente, Selene M. Pascual, Alba Zamora, Belén Martínez, Raisa Martín, Clara Duarte y Mía Faraday.

Las nuevas formas de descubrir libros también estarán presentes en Muchos libros y poco filtro, una mesa propuesta por la Universidad Loyola y moderada por Lidia Cuervas.

Para los más pequeños, la programación incluirá encuentros con autores e ilustradores, talleres y sesiones de narración oral.

Entre las propuestas figuran Los detectives zopencos, los talleres de ilustración de K-pop Academy y Hermanas Kawai, Los Cazatesoros. ¡Caza el tesoro con los Cazatesoros! y Pedro y su espejito, que combina cuentacuentos y manualidades.

El Espacio Érase, dinamizado por Alicia Bululú y su equipo, ofrecerá actividades participativas para las familias.

Halloween tendrá una presencia especial durante el primer fin de semana. El viernes 30 de octubre, Raquel Díaz Reguera participará en una actividad dedicada a Julia y los Mortimort.

Al día siguiente habrá juegos, recetas e historias vinculadas a la colección Moztruos, además de una lectura dramatizada de El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer, y una Murder Mystery Party.

Con esta programación, la Feria del Libro de Sevilla aspira a reunir a lectores de distintas generaciones en torno a las novedades editoriales y a las múltiples formas de contar historias.

La edición cuenta con el respaldo de instituciones y entidades como la Fundación Unicaja, la Diputación de Sevilla, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Cultura, la Fundación José Manuel Lara, la Universidad Loyola y la Universidad Internacional de Andalucía, además de colaboradores como la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, el Instituto Andaluz de la Juventud, el Gremio de Librerías de Sevilla y Provincia, Penguin Random House y RTVE.