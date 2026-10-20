El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, asiste a la recepción del Rey Felipe VI en la Zarzuela junto a alcaldes iberoamericanos. Cedida

Una cumbre de alcaldes iberoamericanos en el Alcázar abre la conmemoración oficial de la Exposición de 1929

Una cumbre de alcaldes iberoamericanos en el Alcázar de Sevilla este martes a las 21:00 horas será el pistoletazo oficial de la conmemoración del primer centenario de la Exposición Iberoamericana del año 1929.

"Que Sevilla recupere su papel histórico de puente entre Europa e Iberoamérica". Ese es el objetivo que se marcó el Ayuntamiento desde prácticamente el arranque de la legislatura en 2023 con la celebración de esta efeméride.

Una cumbre que se celebrará tras la recepción en Zarzuela que ofreció Su Majestad el Rey Felipe VI este lunes a los participantes en el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas. Entre ellos estaba el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Al encuentro en Madrid acudieron primeros ediles y representantes municipales de ciudades como Quito (Ecuador), Bogotá, Santa Marta y Cartagena de Indias (Colombia), La Paz y Sucre (Bolivia), Valparaíso (Chile), Buenos Aires (Argentina) o Lima (Perú), entre otros.

Parte de los asistentes se desplazará este 20 de octubre a Sevilla, donde se celebrará el primer acto institucional vinculado a la conmemoración de ese centenario.

Al día siguiente, el Ayuntamiento acogerá la primera sesión de trabajo de la Alianza, en la que Sevilla presentará sus principales proyectos estratégicos y su visión de futuro, mientras que las ciudades fundadoras compartirán sus experiencias y propuestas.

La reunión permitirá, además, abordar los próximos hitos de la red y definir líneas de colaboración para 2027.

Este lunes en Madrid el alcalde de Sevilla ha defendido que Sevilla debe recuperar "su papel histórico de puente entre Europa e Iberoamérica" con ocasión de la celebración del centenario de la Exposición de 1929, durante durante el foro 'Ciudades 500+', celebrado este lunes en Madrid organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

El mismo tendrá continuidad este 20 y 21 de octubre en Sevilla. En concreto, el alcalde ha participado en una mesa redonda de la que también han formado parte el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; la alcaldesa de Sucre, Fátima Tardío; el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo; y el presidente de la Cámara Municipal de Oporto, Pedro Duarte.

La mesa ha contado con la moderación del secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), Andrés Allamand, un organismo internacional al servicio de los 22 países de Iberoamérica.

Durante el encuentro, Sanz ha señalado que Sevilla 2029 debe ser "una mirada hacia adelante" para que el legado de la Exposición Iberoamericana de 1929 "no sea solamente memoria, sino una plataforma para una nueva relación entre nuestras ciudades".

En este sentido, el alcalde ha resaltado que Sevilla puede convertirse en un "puente entre Europa e Iberoamérica, un lugar donde las ciudades puedan encontrarse, compartir conocimiento, generar proyectos y buscar financiación y alianzas para llevarlos adelante".

"Debemos construir una red de ciudades históricas que intercambie experiencias sobre rehabilitación, gestión turística, digitalización del patrimonio, sostenibilidad, movilidad, vivienda, cultura o nuevas formas de participación ciudadana", ha subrayado.

El objetivo, en definitiva, es repetir el proceso de expansión en todos los sentidos que tuvo la ciudad con la Exposición de 1929.