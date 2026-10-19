Imagen del alcalde de Sevilla durante un encuentro previo. Ayuntamiento de Sevilla.

Sevilla reivindica su papel como puente entre Europa e Iberoamérica con la primera cumbre de la Alianza 500+

Sevilla acogerá los próximos 20 y 21 de octubre la primera cumbre de las ciudades fundadoras de la Alianza Iberoamérica 500+, una iniciativa de cooperación que reúne a 53 ciudades de América Latina, el Caribe, España y Portugal con cinco siglos de historia compartida.

El encuentro permitirá avanzar en una agenda común para proteger el patrimonio histórico, fomentar la sostenibilidad urbana e impulsar nuevas alianzas entre ambas orillas del Atlántico.

La cita está precedida por el foro ‘Ciudades 500+’, celebrado en Madrid y organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

En este encuentro, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha defendido la necesidad de recuperar el papel histórico de la capital andaluza como puente entre Europa e Iberoamérica.

La cita madrileña ha servido también para promover la Alianza Iberoamérica 500+, cuyo primer encuentro institucional vinculado con Sevilla 2029 tendrá lugar esta semana en la ciudad.

Durante su intervención, Sanz ha subrayado que el centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 debe convertirse en una oportunidad para mirar al futuro y reforzar las relaciones entre las ciudades históricas de España y América Latina.

El alcalde ha defendido que Sevilla puede desempeñar un papel estratégico en esta nueva etapa de cooperación, como "un lugar donde las ciudades puedan encontrarse, compartir conocimiento, generar proyectos y buscar financiación y alianzas para llevarlos adelante".

En este sentido, ha apostado por construir una red de ciudades históricas que permita intercambiar experiencias en ámbitos como la rehabilitación, la gestión turística, la digitalización del patrimonio, la sostenibilidad, la movilidad, la vivienda, la cultura y la participación ciudadana.

Sanz ha recordado que la Exposición Iberoamericana de 1929 supuso una profunda transformación urbana de Sevilla y sentó las bases de buena parte de la ciudad del siglo XX.

Por ello, ha defendido que la conmemoración del centenario debe tener una dimensión similar de impulso y renovación, con la participación de las ciudades iberoamericanas en el diseño de la Sevilla del futuro.

La cumbre

El programa de la cumbre comenzará el martes con la recepción de las autoridades y delegaciones participantes en el Real Alcázar, mientras que el miércoles tendrá lugar una sesión de trabajo en el Ayuntamiento.

La reunión contará con representantes de ciudades como Quito, Bogotá, Santa Marta, Cartagena de Indias, La Paz, Sucre, Valparaíso, Buenos Aires y Lima, entre otras. También participarán ciudades fundadoras y otras urbes interesadas en incorporarse a esta red de cooperación.

Durante la sesión de trabajo, Sevilla presentará sus principales proyectos estratégicos y su visión de futuro, mientras que las ciudades participantes compartirán experiencias y propuestas en materia de conservación patrimonial, planificación urbana y sostenibilidad medioambiental.

El encuentro servirá, además, para definir nuevas líneas de colaboración y establecer los próximos hitos de la alianza de cara a 2027.

El programa incluirá también la presentación de la conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 y una visita al Archivo General de Indias, uno de los principales símbolos de las relaciones históricas entre España y América.

La importancia de la red

La importancia de esta red se refleja en el perfil de sus integrantes.

Según los datos facilitados por la organización, el 52 % de las ciudades participantes son puertos estratégicos para el comercio internacional y la conectividad. Sevilla, por su parte, cuenta con el único puerto marítimo de interior de España.

En el ámbito patrimonial, doce de las 41 ciudades consideradas en los datos de la alianza cuentan con centros históricos reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO, mientras que el 25 % de las integrantes forma parte de la Red de Ciudades Creativas de este organismo internacional.

Con esta primera cumbre, Sevilla busca convertir los vínculos históricos que comparte con las ciudades iberoamericanas en una nueva etapa de colaboración institucional, con el horizonte de 2029 como punto de partida para reforzar las relaciones culturales, económicas y urbanas entre ambos continentes.