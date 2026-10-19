Imagen de archivo del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en Reina Mercedes. Ayuntamiento de Sevilla.

Reina Mercedes, cortada al tráfico desde este lunes durante más de un año por las obras de reurbanización

Reina Mercedes se prepara para un año de obras, cortes de tráfico y cambios en la circulación.

Una de las principales arterias del sur de Sevilla comenzará a transformarse este lunes, 19 de octubre, con una intervención que supondrá una inversión de 5,3 millones de euros y que afectará tanto a lo que se ve como a lo que se esconde bajo el asfalto.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, pondrá en marcha una renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento de la avenida 'universitaria'. El objetivo es poner fin a los problemas de unas tuberías que llevan más de medio siglo en funcionamiento y que, con el paso de los años, han acumulado averías e incidencias.

Pero la actuación irá mucho más allá. Reina Mercedes estrenará 64 árboles, un nuevo carril bici y una calzada completamente reurbanizada. Eso sí, antes habrá que convivir con las obras durante meses.

Los trabajos arrancarán con importantes modificaciones en la movilidad de la zona.

Desde este lunes quedará cortado al tráfico el tramo comprendido entre la glorieta Alcalde Fernando de Parias Merry y la calle Fotógrafo Antonio del Junco. Una restricción que, según las previsiones municipales, se prolongará hasta aproximadamente el 5 de febrero de 2027.

El cierre obligará también a reorganizar la circulación en varias calles del entorno. Por ejemplo, Condesa y Levante pasarán a funcionar como vías sin salida, con acceso exclusivo para residentes, y lo mismo ocurrirá en el tramo de Reina Mercedes comprendido entre Torcuato Luca de Tena y Fotógrafo Antonio del Junco. No obstante, en este último caso también podrán acceder los vehículos vinculados a las universidades.

Además, la calle Monzón recuperará el doble sentido de circulación entre Padre García Tejero y Levante para facilitar la salida de los vecinos.

Los conductores dispondrán de dos itinerarios alternativos: uno a través de Torcuato Luca de Tena, San Antonio María Claret y Padre García Tejero; y otro por Padre García Tejero, Monzón y Fotógrafo Antonio del Junco.

Cambios en Tussam

Los autobuses tampoco escaparán a los cambios.

Las líneas 3, 6, 34 y A6 de Tussam modificarán sus recorridos y circularán por Profesor García González, avenida de las Razas y Padre García Tejero. Las paradas situadas en el tramo afectado de Reina Mercedes quedarán temporalmente anuladas.

También se trasladarán dos plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida a las calles Levante y Fotógrafo Antonio del Junco.

La intervención, al igual que se ha hecho con otras obras de la ciudad, se desarrollará en cuatro etapas consecutivas. De esta forma, el Consistorio quiere reducir las molestias a vecinos, comerciantes y estudiantes.

La primera comenzará este lunes y tendrá una duración estimada de cuatro meses, desde el inicio de la avenida hasta Fotógrafo Antonio del Junco. Después, las obras avanzarán hasta Torcuato Luca de Tena durante otros tres meses y medio.

La tercera fase se concentrará entre Profesor García González y Páez de Rivera, con una duración prevista de cinco meses. Finalmente, los trabajos se trasladarán al tramo comprendido entre Torcuato Luca de Tena y Profesor García González, donde se prolongarán durante otros cuatro meses.

En total, el calendario contempla alrededor de 16 meses y medio de actuaciones, siempre que se cumplan los plazos previstos.

Tuberías nuevas, más árboles y carril bici

Bajo tierra se encuentra buena parte del motivo de esta intervención.

Las conducciones actuales datan de 1975 y su deterioro ha provocado numerosas incidencias. Para solucionarlo, Emasesa instalará 893 metros de nuevas tuberías de abastecimiento, además de válvulas que permitirán mejorar el caudal y la presión del agua.

La red de saneamiento también se renovará con más de 1.100 metros de canalizaciones y 43 pozos de registro destinados a mejorar la evacuación del agua durante episodios de lluvias intensas y eliminar fugas.

En superficie, el cambio también será notable. La avenida contará con dos carriles de circulación por sentido, aparcamientos en línea en el lado de los números pares y en batería en el de los impares.

A ello se sumará un carril bici de 2,5 metros de anchura y la plantación de 64 nuevos árboles para incrementar las zonas de sombra. También se incorporarán parterres inundables en una de las aceras, diseñados para recoger y gestionar de forma más eficiente el agua de lluvia.

Una transformación de calado para una avenida especialmente transitada por residentes y universitarios que, antes de estrenar su nueva imagen, tendrá que afrontar un largo periodo de obras y desvíos.