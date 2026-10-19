Aparatoso accidente del camión de caballos del rejoneador Diego Ventura: heridos graves dos de sus estrellas

El rejoneador Diego Ventura ha concluido la temporada de forma accidentada.

El camión articulado en el que transportaba los caballos de su cuadra ha sufrido un accidente la mañana de este lunes en Cáceres.

Según han confirmado fuentes del entorno de Ventura a EL ESPAÑOL, los diez equinos que viajaban en el vehículo han sufrido daños "de una u otra consideración", siendo los llamados Brillante y Fouto, dos de las estrellas, los que tienen heridas más graves. No obstante, "ninguno corre peligro".

Asimismo, tal y como ha indicado la Guardia Civil a este medio, el conductor del camión resultó herido leve.

El suceso se ha producido en la autovía A-5, en Cáceres. En concreto, el camión ha volcado a la altura del municipio de Santa Cruz de la Sierra, cerca a Trujillo, y ha provocado desvíos en la carretera A-58 y en la A-5.

Los hechos sucedieron horas después de que el rejoneador terminase la temporada en la plaza de toros de Zaragoza.

Tras recibir llamadas alertando de lo ocurrido, agentes de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana y Tráfico se trasladaron hasta el lugar de los hechos. Uno de los efectivos tuvo que ser evacuado al Hospital Universitario de Cáceres después de que un caballo le diese una coz en la rodilla.

Según ha publicado el medio taurino Aplausos, Andrés Caballero, apoderado de Ventura, junto con los mozos de la cuadra y parte del equipo del rejoneador portugués Rui Fernandes intentaron contener a los caballos. Todos ellos iban en un camión que circulaba detrás. Posteriormente, fue hasta el lugar del accidente Diego Ventura.